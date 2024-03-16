Kingdom: Two Crowns получит дополнение про Древнюю Грецию

Спустя почти три года, игра 2018 года Kingdom: Two Crowns получит второе расширение, которое перенесет нас из морозных скандинавских земель в солнечную Грецию. Разработчики игры выпустили короткий трейлер, раскрыв в нем название грядущего DLC.

Как вы видели на кадрах выше, следующее дополнение будет называться Call of Olympus и должно появиться "скоро". Видимая сцена встречи правителя с богом (предположительно), сидящим на пегасе под титульной горой Олимп, относится к стадии пре-альфа. На данный момент мы больше ничего не знаем об этом DLC.

Основная игра поступила в продажу в 2018 году для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch и собрала множество высоких оценок и положительных отзывов. В качестве доказательства достаточно привести процент положительных отзывов в Steam. Более 91 % из почти 24 000 пользователей хвалят игру от студии Noio.

Напомним, что в этом приключении мы играем роль короля, и наша задача — заботиться о своих подданных, в особенности обеспечивать их безопасность от таящихся опасностей. В игру можно играть как в одиночку, так и с другом в режиме локального кооператива.