Компания tinyBuild, издатель Kingmakers и Hello Neighbor, сообщила об ошеломляющих убытках в 2023 году

Компания tinyBuild, издатель Kingmakers и Hello Neighbor, опубликовала финансовые отчеты за 2023 год, и они рисуют довольно мрачную картину для студии.

В своем ежегодном финансовом отчете tinyBuild сообщает, что в 2023 году ее доходы снизились на 29 % по сравнению с 2022 годом, а операционные убытки студии составили 64 миллиона долларов.

tinyBuild объясняет падение доходов «ожидаемым сокращением крупных контрактов», под которыми она подразумевает «программы подписки, партнерства по разработке и эксклюзивные соглашения».

Кроме того, tinyBuild утверждает, что релизы 2023 года составили всего 8 % от общего дохода за год, а игры из бэк-каталога 2022 года и ранее составили 92 % от общего дохода (по сравнению с 80 % в 2022 году).

И это несмотря на то, что в 2023 году вышли такие игры, как Punch Club 2, Asterigos: Curse of the Stars, Farworld Pioneers и другие. Правда, стоит отметить, что две игры, которые tinyBuild называет успешными из бэк-каталога, - Potion Craft и Hello Neighbor 2 - вышли в конце 2022 года.

Несмотря на мрачный год, tinyBuild с оптимизмом смотрит на перспективы 2024 года. Студия утверждает, что у нее «сильная» линейка предстоящих игр, и что на подходе «ряд крупнобюджетных» игр, то есть игр с бюджетом более 1 миллиона долларов.

Генеральный директор Алекс Ничипорчик говорит, что 2023 год был «трудным» для игровой индустрии, но его студия добилась определенных успехов в «переходе к 1000-часовой игре».

Это заявление относится к желанию tinyBuild сделать акцент на играх, в которые можно играть многократно на протяжении сотен и даже тысяч часов, а не на играх, в которые игроки играют один раз, а потом выбрасывают.

Ничипорчик называет в качестве примера такие игры, как Mortal Kombat, Tekken и Counter-Strike, и говорит, что его студия собирается извлечь выгоду из этого аспекта индустрии с помощью таких грядущих игр, как хаотичный боевой симулятор Kingmakers и «ужастик в стиле Extraction» Level Zero: Extraction.

Нам придется подождать и посмотреть, окупится ли эта стратегия, но пока что tinyBuild, похоже, предстоит нелегкая борьба за восстановление своего финансового здоровья в 2024 году. Следите за новостями.

