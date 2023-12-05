Релизный трейлер криминального шутера Kingpin: Reloaded

Kingpin: Reloaded, ремастированная и улучшенная версия классического криминального шутера от первого лица, сегодня благодаря разработчикам Slipgate Ironworks и издателям 3D Realms и Interplay совершает долгожданное возвращение в преступную жизнь на PC через Steam.
До выхода Kingpin: Reloaded осталось чуть меньше двух часов, но привычный для таких случаев релизный трейлер уже здесь.
Kingpin: Reloaded вдохнет жизнь в классический FPS конца 90-х, улучшенный для современной аудитории. Разработанная на знаменитом движке Quake II, Kingpin: Reloaded предлагает разрешение 4K, поддержку сверхшироких мониторов, интеграцию контроллеров и возможность переключения между "классическим" и "улучшенным" режимами для индивидуального геймплея.
Бродите по криминальным улицам в окружении нуарного стиля арт-деко. Набирайте друзей-мафиози, чтобы собрать непобедимую банду, проходя сюжетные миссии и модернизируя смертоносный арсенал. Хотя Kingpin: Reloaded не отходит от своих нецензурных корней, но те, кто хочет придерживаться пацифистских взглядов, могут выбрать режим "без насилия".
"Мы очень рады представить расширенную версию культовой классики", - сказал Фредерик Шрайбер, основатель 3D Realms. "Это отличная возможность для ветеранов вновь окунуться в очарование шутеров бумеров, а для новичков - познакомиться с ними впервые".
Не мало.
За*бись, оригинал пройден на релизе, поиграем и в эту.
Будет хотя бы небольшая скидочка для обладателей оригинала в Стим? Про бесплатно - пожалуй промолчу =)
А что все квадратное, мде.
Так на движке Майнкрафта же.