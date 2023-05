Приключенческий платформер Koa and the Five Pirates of Mara обзавёлся трейлером в честь старта кампании на Kickstarter ©

Испанские независимые разработчики игр Chibig (Валенсия), Talpa Games (Барселона) и Undercoders (Барселона) объявили о запуске кампании на Kickstarter для своего приключенческого экшена Koa and the Five Pirates of Mara.

Koa and the Five Pirates of Mara продолжает приключения Коа и Напопо после Summer in Mara в виде тропического 3D-платформера. Нам предстоит преследовать группу озорных пиратов по 8 разным мирам, чтобы вернуть украденное сокровище и вернуть мир и покой жителям Мары.

Новый трейлер передает суть классических платформеров и мультсериалов конца 90-х, чтобы показать, как 3 студии были вдохновлены на создание этой красочной ставки на жанр для всех аудиторий.

Эта кампания на Kickstarter посвящена физическому изданию игры для Nintendo Switch и PlayStation, для чего она объединила усилия с Tesura Games, а также фигурке Коа, главного героя игры, для любителей коллекционирования и вселенной Summer in Mara.

Игра выйдет этим летом для ПК (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox X; физические издания будут доступны осенью 2023 года.