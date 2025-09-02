Приключения Колобка начинаются: выпущена демоверсия Koloboke: Sickness Simulator

Независимая студия Megame представила в Steam демоверсию хардкорного экшена «Колобоке: Укачало Симулятор». В основу игры легла лучшая по мнению авторов механика Dark Souls – перекаты, которые они объединили с видом от первого лица. В итоге получился необычный и простой с виду геймплей, который заставит вспотеть.

В бесплатной демоверсии игрокам предстоит отправиться в сказочный лес, встретив там Старого Медведя, Летающих Рыб и Лису Патрикеевну в необычном для них амплуа. Данный уровень не является началом сюжетной линии, так что начало этой странной сказки раскроется только после релиза.