ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Koloboke: Sickness Simulator ноябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, От первого лица
2.8 5 оценок

Приключения Колобка начинаются: выпущена демоверсия Koloboke: Sickness Simulator

izbranniy86 izbranniy86

Независимая студия Megame представила в Steam демоверсию хардкорного экшена «Колобоке: Укачало Симулятор». В основу игры легла лучшая по мнению авторов механика Dark Souls – перекаты, которые они объединили с видом от первого лица. В итоге получился необычный и простой с виду геймплей, который заставит вспотеть.

В бесплатной демоверсии игрокам предстоит отправиться в сказочный лес, встретив там Старого Медведя, Летающих Рыб и Лису Патрикеевну в необычном для них амплуа. Данный уровень не является началом сюжетной линии, так что начало этой странной сказки раскроется только после релиза.

11
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Forsaken67rus

Это хоррор? Почему все такие страшные?😁