Labyrinth of Zangetsu 20.04.2023
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Ролевая игра Labyrinth of Zangetsu выйдет 20 апреля на западе

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monk70
Новости

Издатель PQube сообщил, что разработанная KaeruPanda ролевая игра Labyrinth of Zangetsu будет выпущена для PlayStation 4, Switch и ПК в Steam 20 апреля на западе, . Физические версии будут доступны для PlayStation 4 и Switch.

В Японии Labyrinth of Zangetsu издается Acquire и вышла для PlayStation 4 и Switch 29 сентября 2022 года.

Действие разворачивается в залитом лунным светом городе Идо, мир очернил разрушительные «Чернила руин». Вам предстоит набрать команду воинов и отправиться вглубь лабиринтов, чтобы завоевать и освятить землю. Но будьте осторожны... на вашем пути встанут ужасающие звери и монстры йокай, основанные на традиционном японском фольклоре, готовые бросить вызов вашим навыкам и стратегии на каждом шагу.

Потрясающий художественный стиль туши и кисти в японском стиле. Художественное оформление игры представляет собой прекрасное сочетание традиционного японского искусства и современного дизайна, которое иллюстрирует себя, когда вы перемещаетесь по окружающей среде.

Каждый лабиринт может похвастаться уникальным окружением, красиво иллюстрированным угольно-черными тушью и кистью, вдохновленным традиционным японским искусством и каллиграфией. По мере того, как вы будете проходить через каждый лабиринт, ландшафт будет открываться вокруг вас в режиме реального времени, открывая врагов впереди и скрытые пути для исследования.

Откройте для себя целый ряд как наземных, так и подземных сред, во всех из которых есть исключительные достопримечательности, в том числе традиционные японские ворота Тории, коварные виноградные леса и заброшенные шахты. Погрузитесь в темные подземелья и оцените каждую замысловатую деталь, пока вы снова прокладываете свой путь к очищенному Идо.

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