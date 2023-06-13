По словам надежного инсайдера, The Lamplighters League, от авторов Shadowrun Trilogy, выйдет 8 августа ©

Издатель Paradox Interactive и разработчик Harebrained Schemes анонсировали пошаговую стратегическую игру The Lamplighters League для Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) еще в марте этого года, а в мае показали двадцать минут геймплея.

А сегодня, согласно словам надежного инсайдера billbil-kun, во время Xbox Games Showcase Extended они назовут дату релиза и откроют предзаказы — ролевая пошаговая тактика станет доступна 8 августа и будет иметь два издания Standard Edition и Deluxe Edition по цене 49,99 и 64,99 долларов соответственно.

Пробирайтесь, крадите и стреляйте в мире приключений в игре The Lamplighters League! Перемещайтесь по различным захватывающим локациям по всему миру и перехитрите своих врагов в стратегических пошаговых боях - и, если вы правильно разыграете свои карты, вы можете спасти мир.