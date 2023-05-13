Создатели серии Shadowrun показали 22 минуты игрового процесса The Lamplighters League ©

В сеть попали новые продолжительные геймплейные кадры из Lamplighters League, многообещающей тактической ролевой игры от студии Harebrained Schemes.

Видео длится более двадцати минут и сосредоточено на представлении всех основных элементов геймплея. Так, мы можем увидеть базу команды, которой управляем, стратегическую карту мира и одну миссию.

Кадры хорошо демонстрируют геймплейную механику этого проекта. В миссиях исследование будет происходить в реальном времени, как и в серии Commandos. Точно так же мы будем красться и бесшумно уничтожать врагов. Однако, когда нас обнаружат, игра переключится на классическую пошаговую боевую систему, в стиле серии XCOM

На счету Harebrained Schemes ряд успешных пошаговых игр, включая BattleTech и серию Shadowrun, и The Lamplighters League обещает стать еще одним успехом этого разработчика.

Напомним, что игра выходит на ПК и консолях Xbox Series S и Xbox Series X. Релиз для ПК будет продаваться в Steam, а также в Microsoft Store и Epic Games Store. Релиз запланирован на этот год, но пока разработчики не готовы назвать более точную дату. Издателем выступит Paradox Interactive, которая выкупила студию Harebrained Schemes в 2018 году.