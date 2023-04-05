Геймплейный трейлер атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox посвятили боевой системе ©

The Last Case of Benedict Fox, атмосферная игра в жанре Metroidvania от Plot Twist, набирает обороты перед выходом в конце этого месяца. Сегодня был представлен новый трейлер, демонстрирующий боевую систему.

Сюжет повествует о титулованном детективе, который связан с демоном. Взявшись за дело об убийстве супружеской пары, чтобы найти их ребенка, Фокс исследует их мрачный особняк. Помимо сражений с монстрами, включая массивных боссов, которые выигрывают от художественного стиля Тима Бертона, здесь есть головоломки, которые нужно решить, и умы, которые нужно исследовать.

Изюминка заключается в том, что Фокс может проникать в сознание недавно умерших людей, чтобы узнать больше из их воспоминаний и эмоций. Используя кинжал, огнестрельное оружие и способности демона, дуэт должен разгадать загадку и выйти из нее невредимым.

The Last Case of Benedict Fox выходит 27 апреля для Xbox Series X/S и PC. Игра доступна в первый день с Game Pass.