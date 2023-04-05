The Last Case of Benedict Fox 27.04.2023
6.5 15 оценок

Геймплейный трейлер атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox посвятили боевой системе

©
butcher69
Новости

The Last Case of Benedict Fox, атмосферная игра в жанре Metroidvania от Plot Twist, набирает обороты перед выходом в конце этого месяца. Сегодня был представлен новый трейлер, демонстрирующий боевую систему.

Сюжет повествует о титулованном детективе, который связан с демоном. Взявшись за дело об убийстве супружеской пары, чтобы найти их ребенка, Фокс исследует их мрачный особняк. Помимо сражений с монстрами, включая массивных боссов, которые выигрывают от художественного стиля Тима Бертона, здесь есть головоломки, которые нужно решить, и умы, которые нужно исследовать.

Изюминка заключается в том, что Фокс может проникать в сознание недавно умерших людей, чтобы узнать больше из их воспоминаний и эмоций. Используя кинжал, огнестрельное оружие и способности демона, дуэт должен разгадать загадку и выйти из нее невредимым.

The Last Case of Benedict Fox выходит 27 апреля для Xbox Series X/S и PC. Игра доступна в первый день с Game Pass.

Трейлеры
7
1
Последние посты по игре The Last Case of Benedict Fox
Новый трейлер красочной метроидвании The Last Case of Benedict Fox демонстрирует способности главного героя
Новый трейлер красочной метроидвании The Last Case of Benedict Fox демонстрирует способности главного героя
Сюжетный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox
Сюжетный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox
У лавкрафтианской метроидвании The Last Case of Benedict Fox появилась дата релиза
У лавкрафтианской метроидвании The Last Case of Benedict Fox появилась дата релиза
Комментарии: 1
Ваш комментарий