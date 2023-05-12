The Last Case of Benedict Fox получила обновление, улучшающее производительность

Издатель Rogue Games и разработчики Plot Twist подготовили первое обновление для детективной метроидвании The Last Case of Benedict Fox. Патч уже доступен на ПК в Steam, а вскоре станет доступен на Xbox и PC Game Pass.
Патч призван исправить безопасный эксплойт для фонарика и достижения, а также улучшить производительность.
- Исправлен безопасный эксплойт для фонарика
- Исправление достижений
- Сводка Ink and Bits and Pieces на карте скорректирована.
- Улучшения производительности
- Увеличена частота автосохранений
В дополнение к другим исправлениям, разработчики также работают над решением больших проблем в ближайшее время:
- Альтернативные схемы контроллера
- Перебалансировка маркеров на карте и фортепианной головоломки.
- Переназначение мыши и клавиатуры
- Бразильско-португальская локализация
- Дальнейшее улучшение производительности