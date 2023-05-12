The Last Case of Benedict Fox 27.04.2023
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The Last Case of Benedict Fox получила обновление, улучшающее производительность

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monk70
Новости

Издатель Rogue Games и разработчики Plot Twist подготовили первое обновление для детективной метроидвании The Last Case of Benedict Fox. Патч уже доступен на ПК в Steam, а вскоре станет доступен на Xbox и PC Game Pass.

Патч призван исправить безопасный эксплойт для фонарика и достижения, а также улучшить производительность.

  • Исправлен безопасный эксплойт для фонарика
  • Исправление достижений
  • Сводка Ink and Bits and Pieces на карте скорректирована.
  • Улучшения производительности
  • Увеличена частота автосохранений

В дополнение к другим исправлениям, разработчики также работают над решением больших проблем в ближайшее время:

  • Альтернативные схемы контроллера
  • Перебалансировка маркеров на карте и фортепианной головоломки.
  • Переназначение мыши и клавиатуры
  • Бразильско-португальская локализация
  • Дальнейшее улучшение производительности
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