The Last Case of Benedict Fox получит версию для PlayStation 5 ©

Издательство Rogue Games и разработчик Plot Twist Studio объявили, что кинематографический лавкрафтианский экшн-платформер The Last Case of Benedict Fox скоро выйдет на PlayStation 5. Эта версия представляет собой окончательное издание атмосферной Метроидвании благодаря ряду улучшений по сравнению с исходной версией.

Игроки оригинальной версии для ПК и Xbox Series S/X высоко оценили богатую атмосферу Fox, захватывающее повествование и умные головоломки, но некоторые критики выразили недовольство более медленными боевыми механиками игры и платформером. Версия для PlayStation 5, считающаяся окончательным изданием, может похвастаться значительным улучшением управления и скорости боевого и платформерного игрового процесса, что в совокупности значительно улучшает впечатления. Кроме того, наряду с новыми функциями игрового процесса были введены улучшения визуальных эффектов, пользовательского интерфейса, искусственного интеллекта врагов, головоломок и т. д.