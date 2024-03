The Last Case of Benedict Fox скоро получит версию Definitive Edition

В апреле прошлого года на Xbox и PC была выпущена игра под названием "The Last Case of Benedict Fox". Проект получил смешанные отзывы от игроков и критиков. Однако в сентябре того же года разработчики объявили о грядущем крупном обновлении , выходе Definitive Edition. Вчера студия Plot Twist опубликовала в своих социальных сетях сообщение о скором релизе "The Last Case of Benedict Fox" в Definitive Edition. Они также перечислили основные особенности обновленной версии проекта , улучшенная графика, улучшенная механика боя, переработанный искусственный интеллект врагов, а также другие дополнения и улучшения. Стоит отметить, что Definitive Edition игры The Last Case of Benedict Fox будет доступна на всех платформах. Кроме того, в день её выхода проект впервые станет доступен на приставках PlayStation.

Также следует упомянуть, что с момента релиза игра доступна в подписке Game Pass.