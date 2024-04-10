Бывший разработчик Diablo 3 считает, что Last Epoch делает то, что должна была сделать Diablo

Бывший старший геймдизайнер Diablo 3 Эндрю Чамберс рассказал интересную информацию о разработке серии. В видеоролике он рассматривает и указывает на различия между двумя играми, уделяя особое внимание ключевым дизайнерским решениям.

Во время разработки Diablo 3 Чемберс сказал, что сожалеет о том, что отказался от более сложной системы навыков. Он считает, что такая система, схожая с системой Last Epoch, была бы предпочтительнее для преданных игроков Diablo. Diablo 3 была намеренно разработана с расчетом на более широкую аудиторию и включала в себя более удобные функции, а не детальную кастомизацию, которую так любят любители ARPG.

Чамберс высоко оценил торговую систему Last Epoch, считая ее сильной моделью для других ARPG. Он отметил контраст с аукционным домом Diablo 3, в котором основное внимание уделяется безопасной торговой среде. Похоже, Last Epoch эффективно сбалансировала торговлю между игроками и удобными альтернативами.

В основе всего лежит стремление нацелиться на более широкую аудиторию, чем просто Diablo. Мы не просто хотели захватить аудиторию Diablo - мы хотели расширить ее. Лучший способ сделать это — создать более доступные системы, что обычно означает компромисс в сложности. Я помню, как команда, занимавшаяся системой навыков, ходила туда-сюда — кажется, они создали 12 различных полных итераций системы навыков... Ирония заключается в том, что я упорно сопротивлялся этой идее. Я говорил: "Это слишком сложно; люди будут просто пытаться найти лучшее решение; в итоге у них получится кошмар с инвентарем; это не то, чего мы можем ожидать от нашей аудитории". Я сожалею об этом, правда. Я думаю, что система навыков была бы лучше, чем то, что мы имеем сегодня, по крайней мере, для более преданной аудитории Diablo.

Главная мысль в анализе Чемберса - это основной контраст в подходах к дизайну между Diablo 3 и Last Epoch. В Diablo 3 основное внимание уделялось выходу за пределы текущего сообщества игроков, что привело к упрощению систем, созданных для простоты использования. Last Epoch, напротив, ориентирована на заядлых игроков ARPG, которым нужны сложные настройки персонажей.

Марк Чемберс отметил, что когда Diablo 3 только вышла, основной упор в ней был сделан на сюжет и продвижение, поэтому эндгейм был не так хорошо проработан. Last Epoch, напротив, предлагает сильный эндшпиль под влиянием Path of Exile. Несмотря на эту критику, Чемберс также отметил те аспекты, в которых, по его мнению, Diablo 3 сияет, например, ловкость способностей, сюжет, темп и создание врагов.

Diablo 3 по-прежнему имеет поклонников, и видео Чеймберса не говорит о том, что одна игра лучше. Вместо этого он указывает на то, что Diablo 3 и Last Epoch создавались для разных типов игроков и с разными целями. Это помогает прояснить, почему в них используются разные подходы к основным механикам ARPG.