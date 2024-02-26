Команда разработчиков Last Epoch расследует отключения и проблемы с входом в систему

Выход Last Epoch 1.0 в 2024 году оказался неожиданным успехом. Эта игра, конкурирующая с Diablo 4 и Path of Exile 2, завоевала значительное признание в Steam. Однако, несмотря на свой успех, полный релиз не прошел без некоторых проблем с серверами игры . Разработчики из Eleventh Hour Games признали проблемы и работают над их исправлением. Директор игры Коблер снова поделился своим мнением, отметив, что команда активно расследует увеличение числа отключений, сбоев при переходе между сценами и проблемы с входом в систему .
Как и с Helldivers 2, проблемы Last Epoch, в основном связаны с большим количеством игроков , что является "хорошей проблемой". С момента запуска версии 1.0 Last Epoch находится на пике популярности , сейчас у нее более 200 000 одновременных игроков в Steam.
Выход оказался неожиданным успехом и "некоторые" проблемы) Очень.. сдержано) Не знаю как на наших ресурсах, а на офф сайте и дискорде все эти дни творится ад, мне кажется их там просто возненавидели даже те, кто просил потерпеть в первый день и пользовать оффлайн режим.
Я вот час назад проверял, опять висяки, хотя днем местами долго, но терпимо было. Сейчас создал нового перса, нажимаю вход - хер там, перезапустил зашло в 1-ю локу, подбежал к городу - ну и опять мертвая загрузка) Не знаю, если у них будет система лиг, наверное надо уже следующую пробовать когда-то.
Видел люди писали, что ситуация на американских серваках намного лучше, чем евро и азия.
Ребят, пиратка, соответственно, офлайн.
Это нормально, что при каждом заходе в локацию она как будто перезагружается?
Ты имеешь ввиду, что мобы все заново живы?
Это он???? Как??? Какккк?????
Ещё бы решили проблему долгого запуска самой игры. В стиме нажимаешь "играть" и ждёшь минуты 2, пока запустится