Last Epoch не боится Diablo 4, новое дополнение выйдет в конце этого месяца ©

Казалось бы, разработчики конкурирующих ARPG должны избегать прямого столкновения с Diablo 4 и отодвигать выход своих дополнений на много недель вперед. Но только не Last Epoch, которая запланировала выход дополнения или, скорее, контент-патча "Rising Flames" на 25 мая (то есть за 12 дней до официального релиза Diablo 4).



Мы не знаем, что будет в обновлении, но фанаты предсказывают улучшения для мультиплеера, расширения для эндгейма, переработку первых глав, новых боссов или совершенно новый Акт игры.

За последние два года Last Epoch превратилась в грозного конкурента сериям Diablo и Path of Exile. Сама игра включает 15 мастер-классов, 100+ деревьев навыков, одну из лучших систем ремесел и отсутствие Pay-To-Win.