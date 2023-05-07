Last Epoch 30.04.2019
8 75 оценок

Last Epoch не боится Diablo 4, новое дополнение выйдет в конце этого месяца

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R_Mor
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Казалось бы, разработчики конкурирующих ARPG должны избегать прямого столкновения с Diablo 4 и отодвигать выход своих дополнений на много недель вперед. Но только не Last Epoch, которая запланировала выход дополнения или, скорее, контент-патча "Rising Flames" на 25 мая (то есть за 12 дней до официального релиза Diablo 4).

Мы не знаем, что будет в обновлении, но фанаты предсказывают улучшения для мультиплеера, расширения для эндгейма, переработку первых глав, новых боссов или совершенно новый Акт игры.

За последние два года Last Epoch превратилась в грозного конкурента сериям Diablo и Path of Exile. Сама игра включает 15 мастер-классов, 100+ деревьев навыков, одну из лучших систем ремесел и отсутствие Pay-To-Win.

ПК Трейлеры Обновления
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Last Epoch "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 17.04.2023] {ModEngine}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

Дык там пвп нету. Гринд ради гринда на унылый пве. Офк диабло 4 его уничтожит

-2