Появились первые подробности о патче 1.1 Last Epoch

"Наша первая неделя с Last Epoch была просто невероятной," - пишет основатель и директор игры в сообщении на официальном форуме. Со значительным пиком одновременных пользователей Steam в 265 000 человек, наша игра вошла в число лучших RPG для ПК за все время. Это привело к проблемам доступа к сетевой игре и частым ошибкам, мешающим перемещению между зонами.

"Мы очень благодарны за вашу поддержку, особенно в начале, когда нагрузка была наиболее высокой," - продолжает Коблер . "Мы рады сообщить, что в настоящее время держим стабильно более 200 000 игроков в игре, и каждый день улучшаем работу серверов, чтобы соответствовать спросу. Мы продолжим отслеживать и решать возникающие проблемы, и я хотел бы поделиться с вами нашими планами на будущее".

Коблер сообщает, что патч Last Epoch 1.1. будет состоять из двух частей. Первая часть будет основана на отзывах игроков, с акцентом на улучшении качества игрового опыта и исправлении ошибок. Вторая часть включает расширение содержания финальной игры, в рамках которой в настоящее время разрабатываются несколько различных аспектов. В частности, в Last Epoch 1.1 основное внимание будет уделено высшим боссам. Хотя в игре уже есть множество интересных битв с боссами, но до сих пор не было ничего, что могло бы сравниться с боссами из Path of Exile.

В заключение Коблер отмечает: "Несмотря на то, что общее настроение на платформе Steam серьезно пострадали из-за начальных проблем с онлайн-сервисами во время запуска , команда нацелена на восстановление этого доверия и что, хотя некоторые игроки могут быть обеспокоены падением рейтингов и обзоров, команда всегда стремилась создать игру, которой вы можете наслаждаться в течение многих лет".