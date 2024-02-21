Разработчик Last Epoch планирует новый контент

Сегодня выходит Last Epoch 1.0, что является значимым событием для жанра ARPG. Она позиционируется как золотая середина между Diablo 4 от Blizzard и Path of Exile от Grinding Gear Games. По информации, после запуска Last Epoch планируется регулярное добавление значительного нового контента через циклы, которые будут включать в себя расширения системы финальной игры, новых боссов и врагов, контент для главных сюжетных линий, обновления навыков и классов. Продолжительность этих циклов пока не определена, но предполагается , что они будут происходить каждые три-четыре месяца, и каждый цикл принесет что-то новое и интересное.
В будущем также планируется добавление новых навыков. Разработчики исследуют различные темы, которые могут быть интересны для игроков, и решают, какие классы могут быть наиболее подходящими для внедрения.
Релиз в 18.00 Мск?
20,00
Интересно конечно, но купить игру проблема. Киви закрыли, придётся искать иной путь...
Не хочу рекламить, но есть вариантов тьма просто, например боты в ТГ от Стримеров например Братишкин, вот буквально вчера кидал на Эпоху не хватало 240р, 269р заплатил, пришли мгновенно.
В том же МТС можно кинуть.
Да есть варианты, просто лишние проценты нет желания платить. В этом основной казус ситуации у многих.
так Киви тоже брал процент и немаленький.
Ищи на фанпей людей которые пополняют через скины, два способа, первый тебе перекинут скины, ящики и прочее, ты их продашь, второй, у тебя купят скин, по цене которой надо, но стим тогда заблочит эти деньги на пару дней, потом сможешь ими пользоваться, я вторым способом пополняю уже пару лет, никаких банов нет) .
Понятно, ещё одна игра с ранним доступом 2.0. Лет через пять гляну.
так сегодня игра выходит из раннего доступа, которая была там 5 лет, если не ошибаюсь.
Сегодня релиз вообще-то.
Вроде игровая индустрия развивается, а игры до сих пор не могут выпускать доделанными......Ну эта недоделанная игра тоже получит статус "игра года" и все будет хорошо.
Можно было лет 5 назад и обозвать релизом, но суть от этого не поменялась бы. Они ж сами говорят что будут игру еще доделывать.
И начинается Ранний доступ 2.0.