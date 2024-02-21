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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.2 158 оценок

Разработчик Last Epoch планирует новый контент

KAMA33
Новости

Сегодня выходит Last Epoch 1.0, что является значимым событием для жанра ARPG. Она позиционируется как золотая середина между Diablo 4 от Blizzard и Path of Exile от Grinding Gear Games. По информации, после запуска Last Epoch планируется регулярное добавление значительного нового контента через циклы, которые будут включать в себя расширения системы финальной игры, новых боссов и врагов, контент для главных сюжетных линий, обновления навыков и классов. Продолжительность этих циклов пока не определена, но предполагается , что они будут происходить каждые три-четыре месяца, и каждый цикл принесет что-то новое и интересное.

В будущем также планируется добавление новых навыков. Разработчики исследуют различные темы, которые могут быть интересны для игроков, и решают, какие классы могут быть наиболее подходящими для внедрения.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
nicomedes

Релиз в 18.00 Мск?

0
Игромэнс

20,00

1
Hartelose

Интересно конечно, но купить игру проблема. Киви закрыли, придётся искать иной путь...

0
Игромэнс

Не хочу рекламить, но есть вариантов тьма просто, например боты в ТГ от Стримеров например Братишкин, вот буквально вчера кидал на Эпоху не хватало 240р, 269р заплатил, пришли мгновенно.

В том же МТС можно кинуть.

0
Hartelose Игромэнс

Да есть варианты, просто лишние проценты нет желания платить. В этом основной казус ситуации у многих.

0
Игромэнс Hartelose

так Киви тоже брал процент и немаленький.

1
Niphestotel Hartelose

Ищи на фанпей людей которые пополняют через скины, два способа, первый тебе перекинут скины, ящики и прочее, ты их продашь, второй, у тебя купят скин, по цене которой надо, но стим тогда заблочит эти деньги на пару дней, потом сможешь ими пользоваться, я вторым способом пополняю уже пару лет, никаких банов нет) .

1
Кей Овальд

Понятно, ещё одна игра с ранним доступом 2.0. Лет через пять гляну.

-4
haradrim

так сегодня игра выходит из раннего доступа, которая была там 5 лет, если не ошибаюсь.

0
Reivren

Сегодня релиз вообще-то.

0
3Lexas

Вроде игровая индустрия развивается, а игры до сих пор не могут выпускать доделанными......Ну эта недоделанная игра тоже получит статус "игра года" и все будет хорошо.

0
3Lexas haradrim

Можно было лет 5 назад и обозвать релизом, но суть от этого не поменялась бы. Они ж сами говорят что будут игру еще доделывать.

2
Кей Овальд haradrim

И начинается Ранний доступ 2.0.

0