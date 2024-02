Разработчик Last Epoch планирует новый контент

Сегодня выходит Last Epoch 1.0, что является значимым событием для жанра ARPG. Она позиционируется как золотая середина между Diablo 4 от Blizzard и Path of Exile от Grinding Gear Games. По информации, после запуска Last Epoch планируется регулярное добавление значительного нового контента через циклы, которые будут включать в себя расширения системы финальной игры, новых боссов и врагов, контент для главных сюжетных линий, обновления навыков и классов. Продолжительность этих циклов пока не определена, но предполагается , что они будут происходить каждые три-четыре месяца, и каждый цикл принесет что-то новое и интересное.

В будущем также планируется добавление новых навыков. Разработчики исследуют различные темы, которые могут быть интересны для игроков, и решают, какие классы могут быть наиболее подходящими для внедрения.