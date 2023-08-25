Следующее обновление для Last Epoch добавит в игру новый класс и официальную русскую локализацию

На Gamescom 2023 студия-разработчик Eleventh Hour Games поделилась планами на будущее относительно Last Epoch, а также подробностями грядущего большого контентного обновления. Патч 0.9.2 получит название «Runes of Power» и выйдет 7 сентября. Он введет в игру новый класс - Мастер Рун (Runemaster, мастерство класса Маг). Обновление также будет включать локализацию на восемь новых языков (китайский, французский, немецкий, корейский, польский, португальский, русский и испанский), новое внутриигровое событие под названием «Руническая тюрьма», в котором в качестве награды можно будет получить «экспериментальные» аффиксы предметов, недоступные где-либо еще в игре, а также десятки новых монстров, обновления квестов, уникальные предметы и многое другое. Более детальные подробности обновления появятся в ближайшее время.
Сейчас игра находится в раннем доступе. На релизе в игре будут представлены система торговли и две фракции, к которым игроки смогут присоединиться - "Гильдия торговцев" и "Круг фортуны".
Шикарная игруля, одна из таких в которых не замечаешь как за ней часы проходят.
как она в сравнении с пое и грим давном ?
Как подметил Ламыч, от людей для людей, все просто, приятно, элементарно
У игры приятная палитра и нет миллион эффектов подобно пое
По ощущениям дарит очень похожие чувства, что Грим Дон, хоть игры и играются несколько по-разному. А геймплейно похожа на Волсен, хоть и на 3 головы лучше сделана.
Русская локализация это хорошо.
После добавления русской локализации эту игру теперь можно и купить в том же Стиме...Тем более, говорят, что это один из лучших дьяблоидов на сегодняшний день.
После д4 вообще не смотрится …
Когда эти клоуны на разработчиках выпустят игру в полноценный релиз , игра уже 7 лет в разработке и 4 года варится в раннем доступе .
чтото empress i скидиров затыхли где взломы