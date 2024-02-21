Состоялся релиз Last Epoch - игра была в раннем доступе целых 5 лет

Сегодня состоялся релиз игры Last Epoch от студии Eleventh Hour Games. Игра находилась в раннем доступе целых пять лет, но наконец-то добралась до релиза.
Last Epoch представляет из себя ARPG (диаблойд), действие которого разворачивается в фэнтезийном мире Этерра. Отличительной особенностью игры является путешествие во времени. Игрок сможет изменять ход событий прошлого, открывая альтернативные сценарии развития мира. Каждая эпоха уникальна и полна своих тайн.
В игре доступно 5 классов со множеством разветвленных навыков. Система прокачки персонажа очень гибкая - более 100 вариантов развития у каждого умения, которые позволяют создать игроку по настоящему уникального персонажа на свой вкус.
Игра уже появилась в сети - ее выложила группа RUNE. Last Epoch получила официальную текстовую русскую локализацию. У игры очень хорошие отзывы в Steam: 89% из них положительные.
Сервера в сделку не входили....
Надо будет посмотреть, коль наконец-то релиз, давненько она у меня в желаемом в Steam.
Столько шума по ней, торрент что ли качнуть