на главную
об игре
Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.3 162 оценки

Состоялся релиз Last Epoch - игра была в раннем доступе целых 5 лет

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз игры Last Epoch от студии Eleventh Hour Games. Игра находилась в раннем доступе целых пять лет, но наконец-то добралась до релиза.

Last Epoch представляет из себя ARPG (диаблойд), действие которого разворачивается в фэнтезийном мире Этерра. Отличительной особенностью игры является путешествие во времени. Игрок сможет изменять ход событий прошлого, открывая альтернативные сценарии развития мира. Каждая эпоха уникальна и полна своих тайн.

В игре доступно 5 классов со множеством разветвленных навыков. Система прокачки персонажа очень гибкая - более 100 вариантов развития у каждого умения, которые позволяют создать игроку по настоящему уникального персонажа на свой вкус.

Игра уже появилась в сети - ее выложила группа RUNE. Last Epoch получила официальную текстовую русскую локализацию. У игры очень хорошие отзывы в Steam: 89% из них положительные.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
trevl312

Сервера в сделку не входили....

7
AllConforD

Надо будет посмотреть, коль наконец-то релиз, давненько она у меня в желаемом в Steam.

1
Магае

Столько шума по ней, торрент что ли качнуть

1