Создатели Last Epoch будут банить игроков за использование багов с накруткой золота

Eleventh Hour Games заявили, что будут строго наказывать игроков, использующих баги и другие ошибки в Last Epoch для получения большого количества игровой валюты. В первую очередь такие игроки будут навсегда заблокированы.
Многие нечестные пользователи уже были заблокированы. Дублирование игрового золота не только отрицательно влияет на экономику Last Epoch, вызывая инфляцию, но и способствует продаже валюты за реальные деньги.
Мы очень серьезно относимся к эксплойтам в Last Epoch и гарантируем, что в любой момент, когда появляется эксплойт, мы уделяем ему полное и незамедлительное внимание. Мы строго следим за соблюдением наших правил использования, когда речь идет об эксплойтах и торговле за реальные деньги [RMT], и поэтому можно ожидать, что злоупотребление такими эксплойтами или участие в RMT, как покупка, так и продажа, приведет к перманентному бану аккаунта
С момента выхода версии 1.0 было известно о двух багах, позволявших дублировать игровую валюту. Первый из них был связан с рынком и был устранен через три дня после обнаружения. Вторая ошибка была исправлена менее чем за 24 часа после ее обнаружения.
Выход Last Epoch из раннего доступа состоялся 21 февраля. С тех пор новинка смогла превзойти по пиковому онлайну игры Path of Exile и Diablo 4 в Steam.
Но ведь баги и эксполиты это ВАША недоработка то. То есть надо не игроков банить, а того сотрудника, который допустил баг в жопу в"бать на камеру.
Если у меня нет забора это не значит что я приглашаю тебя вынести весь мой дом.
Короткая юбка у девушки это не приглашение на перепихон.
Открытая дверь машины , забытый кем-то на лавочке телефон это не повод присвоить их себе.
Совершенно верно. А вот забытые баги в игре - отличный повод их использовать. Человек покупает продукт, причем за неплохую такую сумму даже в России, почти 1500р и значит может пользоваться всем, что предоставляет игра, включая баги.
Это же не какие-то чит-утилиты сторонние, которые вносят изменения в код игры, это ровно то, что продали игроки разработчикам, то есть часть их продукта.
Жаль уже поздно рынок на дне из-за этого и фальконеров. Игра понравилась играю даже так похер, да особо смачный билд не собрать из-за цен, но я думаю в новом сезоне такой х*йни не будет больше...
Я наигрался до выхода ещё, изменений на релизе не много, а так посоветую идти в другую фракцию, многие говорят, что играть в ней интереснее.