Атмосферная готическая метроидвания The Last Faith стала доступна на ПК и консолях

Готическая метроидвания, предлагающая игрокам отправиться в город Mythringal, расположенный в мире иной реальности, прямо в центре сверхъестественного вихря, где встречаются магия и наука, а вера в древнюю религию является законом. Некогда величественный город, полный славного прошлого, теперь находится в упадке и преследуется смертельной болезнью.

Игрокам достаётся роль Эрика, человека, лишённого воспоминаний, но волею судеб оказавшегося в центре этих событий. Ему предстоит опровергнуть слова скрытого пророчества и открыть истину, стоящую за ныне развращённым и опустошённым миром.