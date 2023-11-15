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об игре
The Last Faith 15.11.2023
6.6 60 оценок

Атмосферная готическая метроидвания The Last Faith стала доступна на ПК и консолях

butcher69
Новости

Издатель Playstack и разработчик Kumi Souls объявили о выпуске долгожданной мрачной готической метроидвании под названием The Last Faith. Игроки теперь могут погрузиться в призрачный мир этой игры, доступной на ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One. В настоящее время, к сожалению, из-за технических проблем игра временно недоступна на Steam, но вскоре это будет исправлено.

В The Last Faith игроков ждет безжалостный и точный бой, часто жестокий, но всегда приносящий силу. В игре предоставлен огромный выбор пользовательских казней, добавляющих элемент стратегии к схваткам. Игроки смогут освоить разнообразие грозного оружия ближнего боя, арканных заклинаний и дальнобойного огнестрельного вооружения, что позволит им прокладывать свой путь в борьбе в соответствии со своим уникальным стилем игры.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
fox nemets

ИГРА супер...намного лучше чем Blasphemous 1 и 2 части

1
Ely Maze

Я один вижу что то похожее на Castlevania? при чем на самую последнюю Lords of Shadow 2 например ролик начинается с открытия книги так же и игра даже тут у гг рука светится красным как у дракулы в режиме кнута

ну и еще много сходств крылья и так далее

-2
Жопейро Сенче

я не пнимаю этой ожднотипной хрени, которую вечно высерают в стиле Катслы

-3