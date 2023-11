Атмосферная готическая метроидвания The Last Faith стала доступна на ПК и консолях

Издатель Playstack и разработчик Kumi Souls объявили о выпуске долгожданной мрачной готической метроидвании под названием The Last Faith. Игроки теперь могут погрузиться в призрачный мир этой игры, доступной на ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One. В настоящее время, к сожалению, из-за технических проблем игра временно недоступна на Steam, но вскоре это будет исправлено.

В The Last Faith игроков ждет безжалостный и точный бой, часто жестокий, но всегда приносящий силу. В игре предоставлен огромный выбор пользовательских казней, добавляющих элемент стратегии к схваткам. Игроки смогут освоить разнообразие грозного оружия ближнего боя, арканных заклинаний и дальнобойного огнестрельного вооружения, что позволит им прокладывать свой путь в борьбе в соответствии со своим уникальным стилем игры.