The Last Hero of Nostalgaia выйдет на PS5, PS4 и Switch 20 июня вместе с DLC The Rise of Evil ©

Издатель Coatsink и разработчик Over The Moon выпустят приключенческую игру The Last Hero of Nostalgaia для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch вместе с загружаемым контентом The Rise of Evil 20 июня, объявили компании.

The Last Hero of Nostalgaia впервые была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 19 октября 2022 года. Она также доступна в Xbox Game Pass.

Действие The Last Hero of Nostalgaia разворачивается в мире, который прославляет ностальгию по видеоиграм, смешивая сложные системы и мрачную эстетику вдохновения, похожего на Souls, с наполненной ссылками комедийной историей, рассказанной циничным рассказчиком, никогда не уступающим резким оскорблениям. В игре вас ждут жесткие, но честные бои, сложные боссы, которых вам предстоит одолеть, захватывающая повествовательная механика с богатой историей и потрясающе богатым создателем персонажей. The Last Hero of Nostalgaia опирается на лучшее из игр, которые вдохновили ее на создание, при этом предлагая юмористический и инновационный подход к жанру, а также множество подмигивающих отсылок, которые порадуют поклонников видеоигр.

Загружаемый контент «Восстание зла» добавляет в игру две новые области: «Убежище Изимейкера» и «Святилище Строителя». Ваш новый квест также потребует от вас победы над тремя новыми боссами, которые подвергают ваши навыки и способности, приобретенные в основной игре, окончательному испытанию.