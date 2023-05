Last Labyrinth стала доступна на Xbox Series X|S и Xbox One ©

Сегодня AMATA K.K. сообщила, что Last Labyrinth -Lucidity Lost- (L4), режим монитора игры VR Escape-the-Room Last Labyrinth, стала доступен сегодня для Xbox Series. X|S и Xbox One. Версия L4 для Nintendo Switch также будет выпущена 24 мая 2023 года.

Last Labyrinth — приключенческая игра с побегом из комнаты, которую можно испытать только в виртуальной реальности. Она была создана специально для эпохи виртуальной реальности. Игроки должны работать, чтобы сбежать из особняка, полного скрытых опасностей, с загадочной девушкой, которая появляется перед ними.

VR-приключенческая игра Last Labyrinth — первая VR-игра от Amata, которая была выпущена на различных VR-платформах в ноябре 2019 года и получила различные награды и внимание благодаря отличному игровому процессу.

22 марта 2023 года была выпущена версия, совместимая с PlayStation 5 / PlayStation VR2, которая включает Last Labyrinth -Lucidity Lost-, режим монитора, в который можно играть без гарнитуры VR, а режим монитора был реализован на версии PlayStation 4 / Steam с крупным обновлением Last Labyrinth -Lucidity Lost-.