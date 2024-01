Никакого сериального спин-оффа The Last of Us о Билле не будет

Как мы уже сообщали, Ник Офферман — актер, сыгравший Билла в сериале The Last of Us, — рассказал, что HBO было предложено создать спин-офф сериала, посвященного Биллу. Однако, судя по всему, на самом деле это не так. Точнее, продюсер Крейг Мазин заявил, что никакого шоу, посвященного персонажам, не будет.

Мы больше не увидим Билла и Фрэнка.

Далее он пояснил, что Ник Офферман "пошутил насчет приквела, это была своего рода шутка", а в конце добавил: "Мы очень довольны тем, что сделали".

The Last of Us в любом случае будет продолжена, конечно, только не с оглядкой на прошлое, а с прицелом на будущее. Именно так, появится второй сезон, который будет основан на части событий видеоигры The Last of Us Part II.