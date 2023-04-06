Рейтинг The Last of Us Part 1 в Steam постепенно начинает улучшаться благодаря обновлениям

Naughty Dog и Iron Galaxy исправляют ПК-версию The Last of Us Part I и, судя по всему, последние шаги разработчиков начинают приносить ожидаемые результаты. Игра в Steam начинает получать положительные отзывы, а общий рейтинг достиг 46%.
Перед создателями серии The Last of Us стоит действительно непростая задача, ведь после выхода их игра столкнулась с «в основном негативными» отзывами на платформе Valve. Официально это игра с худшим рейтингом в каталоге Naughty Dog, но, как вы видите, она начинает восстанавливать свои позиции небольшими шагами.
The Last of Us Part I в Steam уже имеет «смешанные» отзывы и рейтинг в 46% положительных обзоров. Создатели до сих пор не добились хотя бы 50% рейтинга за последнюю игру, но, как видите, все движется в правильном направлении.
Как известно, Naughty Dog выпустила уже три обновления, и на подходе большой патч. Разработчики постоянно работают над улучшением взаимодействия с сообществом и хотят сделать игру более качественной для широкой публики.
До «очень положительных» отзывов в Steam еще далеко, но, несомненно, у разработчиков есть возможность улучшить свое положение и предложить отшлифованную игру в будущем.
Скорее люди просто начинают привыкать к запаху.
Тот случай где согласен, так как патча нормального не завезли да и впереди врятли завезут.
есть только 1 способ игнорировать запах. привыкнуть к нему
Ну на бф 2042 была такая группа помнится, но там много отзывов было и рейтинг не особо поднялся, несколько тыщ где то набиралось.
Вчера закончена на выскоко-ультра настройках i7-7700 gtx1080, был 1 вылет, изредка мерцали кусочки текстур и серьёзный баг -часто не засчитывались подобранные ресурсы фпс колебался от 35 до 75 на разных локациях, с локом на 40 я про него забыл. Так что "смешанные" отзывы оправаданы. Подчёркиваю - не положительные. Смешанные.
Ничего эти ссаные патчи не исправили для среднего уровня систем и не исправят, эта игра уже заслужила рейтинг провал 2023 года.
что в твоем понимании "системы среднего уровня"?))
это карта 1050ти или 1660))и проц ай-3 4 ядера))4 гб оперативы))
Народ 23 год
Для игр надо минимум 12 ядерный проц,16 оперы ,ссд и карта 8гб,минимум 580 радик или 20 серии
ластуха без проблем попрёт на 8 ГБ, у меня с дискордом вместе опускалось потребление рам до 9
У меня 8 ядер и все тащит ещё пока в 4к.Так что не надо. А вот оперативки думаю уже надо больше 16,24 хотя бы для 4к.
что такое 8 гб?сейчас 8 это ни о чем
Что они улучшают, это здорово конечно. Но основная часть игроков проходит игру на старте, по сути получается что большинство играет на багованой версии и только последующая небольшая часть на стабильной версии. Поэтому игра просто обязана СРАЗУ выходить в идеальном состоянии, при том люди деньги платят и не малые, а в итоге они тестировщиками оказываются.
И это у разрабов уже до такой степени вошло в привычку, что они просто уже обнаглели.
Значит еще много людей покупает игры на релизе. Хотя примеров того, что это делать не стоит куча. Надо наказывать таких разрабов рублём, идти в зеленый стим и все. Незачем платить в надежде, что когда-то там потом они исправят игру. Играть хочется сейчас
Да, я особо не знаю как раньше дела с этим обстояли, но сейчас слишком это стало распространено. Покупатель должен наказывать разрабов за такое и не сразу покупать.
и что же там исправили патчи? Ничего существенного . Как был го….вно порт, так и остался пока. Ждём пятницу, но особо надежды уже нет
Люди просто выплеснули весь негатив сразу. Теперь псих проходит + обновления игры и рейтинг постепенно пойдёт вверх)
ты ведь понимаешь, что этот график - процесс принятия человеком НЕГАТИВНЫХ перемен? Призываешь привыкать к душку, раз уж дерьмо случилось? Ну да, подсохнет, потом отстирается и живи дальше...
а как превыкнуть к 11 фпс интересно?
Никак
купить новрое железо которое соотвествует 2023 году,а не сидеть на 1050 ти,сейчас майнинга нет и купить проц оперативу и видюху средние стоит копейки
Райзен 5 5600х+мать+оператива= 16к рублей и карта 3050-15к
вот и уже есть средний пк,Который на 1080 или 2к будет тащить,а если есть деньги добавить и взять 3060ти
Ну и зря, никогда не меняйте свою оценку. Вам плюнули в лицо, а вы и рады, главное что извинились потом
no sky??игру помните,ее захейтери все,где сейчас игра??отзывы?не менять свое мнение это тупость,если перед тобой люди извиваются и делают все ок,то почему бы не изменить свое мнение,или получаеться тебя обидел друг и ты обиделся.то обида на всю жизнь???так получаетьс по твоему мнению
молодец, еще примеры будут? Достал единственное исключение и думает, что это аргумент. Это единственный случай и больше такого не будет. К тому же да, те кто покупал на релизе и оказался обманут, не должны менять отзывы, а вот новые игроки, которые уже пришли на обновленную игру могут ставить то, что посчитают нужным.
Иначе какой смысл? Издатели должны быть наказаны и должны понимать, к каким последствиям это приводит. Иначе они будут знать, что можно не бояться выпускать недоделанное дерьмо, потом все равно лохи все простят и изменят оценку на нормальную.
наказаны да,но каждый имеет право на исправление и втоьрой шанс и люди это доказали,взять киберпанк,что было..тапопа была по отзывам,а сейчас киберпанк одна из лучших игр
Ведьмак 2 тоже-а где сейчас
Дивиники 2 части-там оптимизон был пипец
если судить только по оптимизации,сюжет же игры и игра великолепна или нет???или судить надо только по одному аспекту игры??есть еще геймплей,сюжет,стилистика игры,музыка и тд..
в любом случае умные попробовали бесплатную версию и уже не купят за фулл прайс эту игру и это правильное решение, может когда нибудь за пол цены или ещё дешевле для коллекции в стиме
буду подождать )))
вчера, скачал патч + фикс на дрова, заново началась компеляция - 21 мин, на релизе была около получаса. в производительности разницы особо не заметил, настройки: максимальные/высокие. на релизе у меня было залоченых 60 игра мужественно держала 60, вчера попробовал с теми же настройками но залочил на 80, держать не хочет, скачет 60-80. вылетов нет, хотя и на релизе не было. i7-12700H/16ddr5/3070ti
ну а так что сказать, молодцы, правят, жду пятничный большой патч. проверю на втором ноте, на нём всё довольно не гуд. i7-10750H/32ddr4/1660ti, средне/высоко, на золоченых 60 скачет 40-60, гудит аж жутковато, но вылетов, "пожалуйста подождите" не было.
У меня без патчей на втором пк с GTX, что я тебе показывал на ролике - всё компилировалось не более 15-20 минут.
Просто я уверен, что большинство мамкиных бояр запускали сразу всё на ультре в 8к и потом дико фрустрировали - опыта-то нет никакого, что в последнее время игры как бетатесты выходят))) да и заср***ость ПК и диска С у них никто не отменял
а не кого не смущает тот факт,что на компиляции дико жрется обьем карты, (8 гигов)
Оперативы в моем случае 15 гигов
И процессор на все 100
Зато в игре все на много проще и меньше потребляется
Мне рассказывали что, возможно в игре майнер вирус через компиляцию
Незнаю правда или нет,врать не буду, но тот факт что все работает на максимуме при компиляции не дает мне покоя. И постоянно ждать по 1 часу слишним при компиляциии это капец + обновление дров (Компиляция), установка патча (компиляция)
Незнаю что и думать на плохой и кривой порт. Зря они взялись за него,если не умеют портировать
конечно,индийцы или индонезцы фармят твою соистему))майнят на проце)))ты хоть головой думай,если б был вирус в игре,его б не пропустили ни стим,ни в одну площадку...просто порт кривой+и системы наши уже устаревают
Системы? Порт с 4 соньки, графен не не к черту
Мои системки Rx 580 8 гигов AMD
Процессор Razen 7 3700X 8 - Core Processor
ОЗУ 16 гигов + игра на SSD
Ну незнаю, просто порт кривой и рукожопы
порт с 5й соньки и там стоит карта круче твоей)это ремейк который был портирован с 5й сони)система норм-карта слабьая 580 уже карта вчерашний день
хочу посмотреть что изменит большой патч. Потому что пока фиксы на 30-80 мб ничего особо не правят.
Свистните как допилят ластуху, а то постоянно с торрента лень перекачивать.
про portable версии не слышал?
Напишу про личный опыт, что игра понравилась и хорошо идёт, закидают минусами, напишу плохо об игре и о то что она типо плохо идёт, поставят плюсы, но это будет самообман, куда мир катится, хотя..., сейчас вроде эпоха постправды!
так что тебе поставить чиорт побери? XD поставлю + за загадочность
Поэтому не смотрите на плюсы/минусы. Игра нравится? Игра хорошо пошла? Вот и замечательно. И это вообще ко всему относится - музыка, фильмы и т.д. Так проще
Главные две проблемы, которые заметил - игра загружается несколько минут (и ей пофиг, что она стоит на ssd) и иногда все же начинает лагать, когда 12-ти поточный процессор начинает дробиться в 100% нагрузки.
Игра все равно зависает и вылетает время от времени.
у меня 45 минут была
Очень постепенно.
Изменится что-то не раньше завтрашнего патча, и то не факт..
ничего не изменится!!!
Вот
Райзен 5 5 600х 16 оперативы, карта 3060ти,ссд(это на сегоднешний день система средне-низкая)и цена ее копейки,Но эта система тянет игры на ура,ластуха на максе 40-60 фпс,с ее глюками-да в 1080(не 2к)
Вылетов нет,шейдеры 35 минут
В пятницу будет патч,будет еще лучше
Мне очень нравится этот проект, ещё со времён прохождения на 3 плойке. Но почему в игре, при условии наличия топовых железок 3х летней давности, качество текстур на уровне Max Pain 2? Порт халтура однозначно!
Ни одного вылета на 1,06 - конечно витдяха с 8 Гб и ОЗУ 32 Гб.
Игра просто шикарная - люблю такую атмосферу, зомбаков и сам геймплей просто офигенный.
Элли как дочка - ну реально иногда угораешь с них.ставлю игре 12/10.Мне глубоко плевать что иногда идет подфриз до 45 фпс...
А бомбят мозахисты с ФХ 8300 да 1050 Ти....у которых там шел какой то спайдер мен когда то в 80 фпс....
ну вот отпять эти глупые комментарии, "вылетает", "не тянет", "графика ничего особенного", "анчартед вон как идет хорошо". Друзья мои, хватит играть на калькуляторах, гейминг итак глупое бесполезное занятие, сделайте его хотя бы приятным, уважайте себя в конце то концов! Что касается графики.. картинка без ртх красивее чем в любой из существующих на сегодняшний день игр, разница с анчартед, небо и земля, ну а польский бенчмарк и рядом не валялся
Небо и земля это когда Сайлент Хилл 2 и ТЛОУ 2 сравнивать, а тут небольшой фейслифт, приятный, безусловно, но не небо и земля далеко.
RDR 2 очень красивая игра, Horizon forbidden west, Gears 5, Microsoft Flight Simulator очень красив. Тут уже просто зависит от восприятия. Да в играх Naughty Dog крутая анимация и картинка в целом. Но в других играх что я перечислил графика тоже на очень достойном уровне. А доводы про то, что у всех калькуляторы попахивают фигней времен Шевцова 2014-2015 годов. Типа игра не пошла, вот и бесятся. На самом деле даже на вменяемых конфигах порт ластухи на релизе шел плохо с кучей багов. И это при том что игру переносили. Так что критика РС версии вполне заслужена
ну через 15 лет будет карта 1050ти 4гб,будут кричать игры не оптимизованные у меня лагает,сейчас 4гб картв и меньше 16 гб оперативы уже ни о чем
проц 8-12 ядер минимум надо))
Чего уж там, я считаю минимум от 30 с лишним начинается. И ядер и гигов.
думай дальше)))
Гов ноигра.
го.но у тебя наверное железо
Прошёл всю игру, все стабильно и красиво, 75 кадров железные! Графика одна из самых красивых на сегодня, кибер и рядом не валялся! Уровень отражений, самая лучшая реализация на сегодня, без всяких rtx хероборы!
многим людям не нравится, когда у других всё хорошо)
Да!! ты прав))
Врети вы всё… плохо пока работает игра.
Тоже прошёл игру, причём на средних железках по нынешним меркам, но при этом на высоких - максимальных, естественно в fhd, без последнего патча, единственное что напрягло - долгая компиляция, первый раз релизная 1 час, с предпоследним патчем 30 минут) 50-60 кадров стабильно было) чё все ноют со своими 4 и 8к)
Я тоже в 60+ стабильных прошел без единого бага, но с 1 вылетом, и судя по патчноуту к драйверам нвидиа последним, вылетело из-за него, а не из-за игры. Игра некстген полноценный, а люди до сих пор ожидают от 5-6 летнего железа чуда. Пора апгейдиться, некст ген пришел.