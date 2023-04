Рейтинг The Last of Us Part 1 в Steam постепенно начинает улучшаться благодаря обновлениям ©

Naughty Dog и Iron Galaxy исправляют ПК-версию The Last of Us Part I и, судя по всему, последние шаги разработчиков начинают приносить ожидаемые результаты. Игра в Steam начинает получать положительные отзывы, а общий рейтинг достиг 46%.

Перед создателями серии The Last of Us стоит действительно непростая задача, ведь после выхода их игра столкнулась с «в основном негативными» отзывами на платформе Valve. Официально это игра с худшим рейтингом в каталоге Naughty Dog, но, как вы видите, она начинает восстанавливать свои позиции небольшими шагами.

The Last of Us Part I в Steam уже имеет «смешанные» отзывы и рейтинг в 46% положительных обзоров. Создатели до сих пор не добились хотя бы 50% рейтинга за последнюю игру, но, как видите, все движется в правильном направлении.

Как известно, Naughty Dog выпустила уже три обновления, и на подходе большой патч. Разработчики постоянно работают над улучшением взаимодействия с сообществом и хотят сделать игру более качественной для широкой публики.

До «очень положительных» отзывов в Steam еще далеко, но, несомненно, у разработчиков есть возможность улучшить свое положение и предложить отшлифованную игру в будущем.