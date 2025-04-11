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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 7 400 оценок

Sony уже выпустила 8 различных версий The Last of Us

monk70 monk70

The Last of Us, несомненно, входит в число лучших франшиз PlayStation на сегодняшний день. Обе игры хвалят за эмоциональное повествование и великолепные визуальные эффекты. Однако, похоже, Sony просто слишком одержима франшизой.

С 2013 года по настоящее время компания выпустила целых 8 версий игр The Last of Us. Примечательно, что во франшизе было всего две игры, а все остальные являются либо ремейками, либо ремастерами.

Вот список всех различных версий игры, которые мы видели до сих пор:

  1. The Last of Us (2013)
  2. The Last of Us Remastered (2014)
  3. The Last of Us Part 2 (2020)
  4. The Last of Us Part 1 (2022)
  5. The Last of Us Part 1 PC (2023)
  6. The Last of Us Part 2 Remastered (2024)
  7. The Last of Us Part 2 Remastered PC (2025)
  8. The Last of Us Complete (2025)

Как ни странно, две игры франшизы распространились с PlayStation 3 на PlayStation 5 и ПК, где каждая платформа получила свою версию игры. Это особенно разочаровывает фанатов, которые хотят продолжение, а не очередное переиздание

Нил Дракманн недавно подтвердил, что в настоящее время планов на The Last of Us 3 нет, поэтому фанатам придется довольствоваться уже существующими.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
William Dwight

Не особо понимаю в чем проблема, это не фейковый ремастер, а просто бандл. В стиме много кто продает целые серии в одной пачке по скидону

5
vertehwost

до скайрима все равно далеко

5
Kenn1y

Сейчас под NS2 ещё выйдет полная версия.

Victor Dukoff

Как будет по японски - слышь, купи?

1
Moorchik

Скайрим - АХАХАХАХАХАХАХА

1
Станислав Буянов

Хомячки любят теребонькать. Поэтому хомячков надо доить!

1
Extor Menoger

забыли про спин офф

DzirtBM

Не спин офф, а DLC приквел Left Behind

1
Нейтан Дрейк DzirtBM

DLC «Лесбиянка: начало»

4
МОпсс Нейтан Дрейк

лучше лесби чем геёчки как в сериале

Владимир Губайдуллин МОпсс

Это как у афроамериканцев которые белых обвиняют в расизме,стрелочка не поворачивается.Так же и тут,геи плохо,лесби ууу хорошо,это же другое.

1
mckad007 Владимир Губайдуллин

девушки норм ,а когда мужики это мерзость ,но тебе видимо нравятся мужики

2
Человек-Анекдот

подождите новое поколение консолей, там можно будет список дополнить

Kenn1y

С точки зрения изменений меньше, у TLoU версия 2013, потом глубокий ремастер в 2022, у TLoU2 можно считать 2020 и 2024 за счёт расширенного контента.

Stas776
которые хотят продолжение

Точно хотят? После второй части?