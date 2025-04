Sony уже выпустила 8 различных версий The Last of Us

The Last of Us, несомненно, входит в число лучших франшиз PlayStation на сегодняшний день. Обе игры хвалят за эмоциональное повествование и великолепные визуальные эффекты. Однако, похоже, Sony просто слишком одержима франшизой.

С 2013 года по настоящее время компания выпустила целых 8 версий игр The Last of Us. Примечательно, что во франшизе было всего две игры, а все остальные являются либо ремейками, либо ремастерами.

Вот список всех различных версий игры, которые мы видели до сих пор:

The Last of Us (2013) The Last of Us Remastered (2014) The Last of Us Part 2 (2020) The Last of Us Part 1 (2022) The Last of Us Part 1 PC (2023) The Last of Us Part 2 Remastered (2024) The Last of Us Part 2 Remastered PC (2025) The Last of Us Complete (2025)

Как ни странно, две игры франшизы распространились с PlayStation 3 на PlayStation 5 и ПК, где каждая платформа получила свою версию игры. Это особенно разочаровывает фанатов, которые хотят продолжение, а не очередное переиздание

Нил Дракманн недавно подтвердил, что в настоящее время планов на The Last of Us 3 нет, поэтому фанатам придется довольствоваться уже существующими.