Sony уже выпустила 8 различных версий The Last of Us

The Last of Us, несомненно, входит в число лучших франшиз PlayStation на сегодняшний день. Обе игры хвалят за эмоциональное повествование и великолепные визуальные эффекты. Однако, похоже, Sony просто слишком одержима франшизой.
С 2013 года по настоящее время компания выпустила целых 8 версий игр The Last of Us. Примечательно, что во франшизе было всего две игры, а все остальные являются либо ремейками, либо ремастерами.
Вот список всех различных версий игры, которые мы видели до сих пор:
- The Last of Us (2013)
- The Last of Us Remastered (2014)
- The Last of Us Part 2 (2020)
- The Last of Us Part 1 (2022)
- The Last of Us Part 1 PC (2023)
- The Last of Us Part 2 Remastered (2024)
- The Last of Us Part 2 Remastered PC (2025)
- The Last of Us Complete (2025)
Как ни странно, две игры франшизы распространились с PlayStation 3 на PlayStation 5 и ПК, где каждая платформа получила свою версию игры. Это особенно разочаровывает фанатов, которые хотят продолжение, а не очередное переиздание
Нил Дракманн недавно подтвердил, что в настоящее время планов на The Last of Us 3 нет, поэтому фанатам придется довольствоваться уже существующими.
Не особо понимаю в чем проблема, это не фейковый ремастер, а просто бандл. В стиме много кто продает целые серии в одной пачке по скидону
до скайрима все равно далеко
Сейчас под NS2 ещё выйдет полная версия.
Как будет по японски - слышь, купи?
Скайрим - АХАХАХАХАХАХАХА
Хомячки любят теребонькать. Поэтому хомячков надо доить!
забыли про спин офф
Не спин офф, а DLC приквел Left Behind
DLC «Лесбиянка: начало»
лучше лесби чем геёчки как в сериале
Это как у афроамериканцев которые белых обвиняют в расизме,стрелочка не поворачивается.Так же и тут,геи плохо,лесби ууу хорошо,это же другое.
девушки норм ,а когда мужики это мерзость ,но тебе видимо нравятся мужики
подождите новое поколение консолей, там можно будет список дополнить
С точки зрения изменений меньше, у TLoU версия 2013, потом глубокий ремастер в 2022, у TLoU2 можно считать 2020 и 2024 за счёт расширенного контента.
Точно хотят? После второй части?