Стивен Спилберг восхитился сериалом "Одни из нас"

В интервью The Hollywood Reporter постановщик «Одних из нас» Питер Хор рассказал о хвалебной реакции Стивена Спилберга на третью серию шоу.
«Крэйгу Мэзину, сценаристу моего и всех других эпизодов, пришло письмо. Он им поделился со мной, Ником Офферманом, Мюррэем Бартлеттом и [оператором] Эбеном Болтером. По сути, группа мужчин средних лет начала визжать от того, что их кумир узнал, кто они такие… Теперь он, вероятно, уже и забыл», — вспоминает Хор.
Третья серия первого сезона рассказывает историю взаимоотношений Билла (Офферман) и Фрэнка (Бартлетт), живущих в постапокалиптической Америке. Критики и поклонники с восторгом отнеслись к эмоциональной составляющей эпизода. Второй сезон «Одних из нас» выйдет не раньше 2025 года.
Особенно 3й серией, да, да.
Если представить, что на их месте была бы традиционная пара, то серия действительно хорошая, но все эти волосатые груди конечно чисто для "эстетов".
Не была бы в любом случае. Она практически никак не двигает сюжет. Убери ее из сериала и он от этого ничего не потеряет.
Не удивлен ни капли.
Спилберг полностью встроен в американскую повестку.
И крякает он только то, что нужно ее заправилам.
я даже не смотрел чтобы критиковать. но это сериал про зомби, ещё в ходячих мертвецах бесили серии, которые не двигали сюжет.
Это сериал про зомби, в котором практически нет этих самых зомби. Зато пустопорожней болтовни насыпали с избытком.
Особенно 3я серия
Концовка очень трогательная, прям до слез, особенно когда не знаешь, что дальше будет, по игре. Да и вообще серия интересная.