The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 938 оценок

Стивен Спилберг восхитился сериалом "Одни из нас"

Simple Jack
Новости

В интервью The Hollywood Reporter постановщик «Одних из нас» Питер Хор рассказал о хвалебной реакции Стивена Спилберга на третью серию шоу.

«Крэйгу Мэзину, сценаристу моего и всех других эпизодов, пришло письмо. Он им поделился со мной, Ником Офферманом, Мюррэем Бартлеттом и [оператором] Эбеном Болтером. По сути, группа мужчин средних лет начала визжать от того, что их кумир узнал, кто они такие… Теперь он, вероятно, уже и забыл», — вспоминает Хор.

Третья серия первого сезона рассказывает историю взаимоотношений Билла (Офферман) и Фрэнка (Бартлетт), живущих в постапокалиптической Америке. Критики и поклонники с восторгом отнеслись к эмоциональной составляющей эпизода. Второй сезон «Одних из нас» выйдет не раньше 2025 года.

Кино и сериалы
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Owyn

Особенно 3й серией, да, да.

7
bysaturn

Если представить, что на их месте была бы традиционная пара, то серия действительно хорошая, но все эти волосатые груди конечно чисто для "эстетов".

2
0ncnjqybr

Не была бы в любом случае. Она практически никак не двигает сюжет. Убери ее из сериала и он от этого ничего не потеряет.

0
0ncnjqybr

Не удивлен ни капли.

Спилберг полностью встроен в американскую повестку.

И крякает он только то, что нужно ее заправилам.

1
hKKK33

я даже не смотрел чтобы критиковать. но это сериал про зомби, ещё в ходячих мертвецах бесили серии, которые не двигали сюжет.

0
0ncnjqybr

Это сериал про зомби, в котором практически нет этих самых зомби. Зато пустопорожней болтовни насыпали с избытком.

1
HER535

Особенно 3я серия

0
Aellie

Концовка очень трогательная, прям до слез, особенно когда не знаешь, что дальше будет, по игре. Да и вообще серия интересная.

-1