Стивен Спилберг восхитился сериалом "Одни из нас"

В интервью The Hollywood Reporter постановщик «Одних из нас» Питер Хор рассказал о хвалебной реакции Стивена Спилберга на третью серию шоу.

«Крэйгу Мэзину, сценаристу моего и всех других эпизодов, пришло письмо. Он им поделился со мной, Ником Офферманом, Мюррэем Бартлеттом и [оператором] Эбеном Болтером. По сути, группа мужчин средних лет начала визжать от того, что их кумир узнал, кто они такие… Теперь он, вероятно, уже и забыл», — вспоминает Хор.

Третья серия первого сезона рассказывает историю взаимоотношений Билла (Офферман) и Фрэнка (Бартлетт), живущих в постапокалиптической Америке. Критики и поклонники с восторгом отнеслись к эмоциональной составляющей эпизода. Второй сезон «Одних из нас» выйдет не раньше 2025 года.