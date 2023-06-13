The Last of Us для ПК получила полную верификацию для Steam Deck ©

The Last of Us Part 1 для ПК получила обновление 1.1, которое не только еще больше улучшает производительность игры, но и наконец-то помогает получить полную верификацию для Steam Deck, которую ждали владельцы портативной консоли Valve с момента запуска игры в марте прошлого года.

Как вы, возможно, знаете, The Last of Us Part 1 для ПК довольно сильно улучшилась со времени своего проблемного дебюта, и уже несколько патчей назад предлагала опыт, соответствующий ожиданиям для игры.

Теперь все снова изменилось: в игру внесен ряд оптимизаций и улучшения производительности, направленных на ускорение загрузки текстур и критикуемой компиляции шейдеров, которая уже была значительно ускорена, а также несколько исправлений для решения конкретных проблем.