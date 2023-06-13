The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 964 оценки

The Last of Us для ПК получила полную верификацию для Steam Deck

©
butcher69
Новости

The Last of Us Part 1 для ПК получила обновление 1.1, которое не только еще больше улучшает производительность игры, но и наконец-то помогает получить полную верификацию для Steam Deck, которую ждали владельцы портативной консоли Valve с момента запуска игры в марте прошлого года.

Как вы, возможно, знаете, The Last of Us Part 1 для ПК довольно сильно улучшилась со времени своего проблемного дебюта, и уже несколько патчей назад предлагала опыт, соответствующий ожиданиям для игры.

Теперь все снова изменилось: в игру внесен ряд оптимизаций и улучшения производительности, направленных на ускорение загрузки текстур и критикуемой компиляции шейдеров, которая уже была значительно ускорена, а также несколько исправлений для решения конкретных проблем.

Обновления
-13
4
Последние посты по игре The Last of Us: Part 1
Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло крупное обновление v1.1.0
Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло крупное обновление v1.1.0
Батя года
Батя года
Стивен Спилберг восхитился сериалом "Одни из нас"
Стивен Спилберг восхитился сериалом "Одни из нас"
Комментарии: 4
Ваш комментарий
6363

Пока читал заголовок, сломал себе глаза.

1
Protocol10

минусанул

1
Grand_91
The Last of Us для ПК полную верификацию для Steam Deck©

Ты только что гранату

0
warp 37

Отлично, осталось распродажи с нормальной скидкой дождаться.

0