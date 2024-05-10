Игроки Total War: Pharaoh хвалят разработчиков за новую карту, которая увеличилась почти вдвое

Студия Creative Assembly опубликовала новые подробности об изменениях. Во-первых, разработчики Total War: Pharaoh рассказали о том, как будет расширена карта кампании в грядущем бесплатном обновлении.
После переделки мир TW: Pharaoh увеличится почти вдвое: с 1134 x 1648 гексов до 2048 x 1648. Также добавились 168 деревень (к прежним 181 поселению) и второе количество фракций (увеличение с 95 до 189 фракций, число которых еще может измениться, и мы узнаем о них в следующей записи CA). Так что игрокам будет за что и с кем сражаться.
Разработчики также намекнули на морские пути (в качестве системы быстрого перемещения) и реки, а также на подробные достопримечательности на карте: от храмов до горы Олимп. Кроме того, многие элементы Total War: Pharaoh будут обновлены, чтобы взаимодействовать с новой расширенной картой игры.
Игроки явно в восторге от новой карты, хотя некоторые задаются вопросом, не была ли она изначально создана как часть запланированного DLC, и только после холодного приема "Фараона" разработчики изменили свои планы. Об этом может свидетельствовать упоминание об играбельных цивилизациях: мол, разработчики хотели их добавить, но отзывы игроков "помогли реализовать их более продуманно".
Тем не менее фанаты оценили, что, несмотря на плохие продажи, разработчики не отказываются от игры. Геймеры также довольны тем, что после периода разочарований разработка последних частей Total War, похоже, наконец-то следует пожеланиям сообщества.
Пока неизвестно, когда именно эти и другие новые функции появятся в Total War: Pharaoh.
Ух ты, третий кусок Bronze Age Total war бесплатно ко второму выдают???
Схема распила игры на 3 куска и десятки кусочков, как с Warhammer TW не прокатила? =)