Игроки демонстрируют поддержку Tango Gameworks, устроив положительный ревью-бомбинг Hi-Fi Rush в Steam

Уже давно известно, что ревью-бомбинг — чрезвычайно демонстративный инструмент в руках пользователей, но как часто мы видели его применение в положительном ключе? Именно это и происходит в эти часы с Hi-Fi RUSH в Steam.

После объявления о закрытии Tango Gameworks игроки решили, что оставить крайне положительный отзыв о Hi-Fi RUSH в Steam - это хороший способ поблагодарить команду разработчиков.

В то же время этот оригинальный вид ревью-бомбинга — лучший способ недвусмысленно дать понять Microsoft, что они лишились очень талантливой студии.

На данный момент положительных отзывов не так много - чуть более пятисот, но это тенденция, которая может быстро набрать обороты, в том числе благодаря сарафанному радио в социальных сетях, вызвав хоть раз протест с положительным подтекстом.

Несомненно, объявление о закрытии четырех собственных студий Microsoft сильно ударит по имиджу редмондской компании. Благодаря различным приобретениям, сделанным в последние годы, многие думали о том, что условия для команд из внутренних студий станут лучше, и они смогут делать свою работу, не заботясь о бюджете или рыночной популярности проекта.

Однако, похоже, за кулисами что-то изменилось, и после трудоемкого и дорогостоящего приобретения Activision Blizzard начались сокращения и закрытия студий.