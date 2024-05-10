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Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.6 220 оценок

Игроки демонстрируют поддержку Tango Gameworks, устроив положительный ревью-бомбинг Hi-Fi Rush в Steam

butcher69
Новости

Уже давно известно, что ревью-бомбинг — чрезвычайно демонстративный инструмент в руках пользователей, но как часто мы видели его применение в положительном ключе? Именно это и происходит в эти часы с Hi-Fi RUSH в Steam.

После объявления о закрытии Tango Gameworks игроки решили, что оставить крайне положительный отзыв о Hi-Fi RUSH в Steam - это хороший способ поблагодарить команду разработчиков.

В то же время этот оригинальный вид ревью-бомбинга — лучший способ недвусмысленно дать понять Microsoft, что они лишились очень талантливой студии.

На данный момент положительных отзывов не так много - чуть более пятисот, но это тенденция, которая может быстро набрать обороты, в том числе благодаря сарафанному радио в социальных сетях, вызвав хоть раз протест с положительным подтекстом.

Несомненно, объявление о закрытии четырех собственных студий Microsoft сильно ударит по имиджу редмондской компании. Благодаря различным приобретениям, сделанным в последние годы, многие думали о том, что условия для команд из внутренних студий станут лучше, и они смогут делать свою работу, не заботясь о бюджете или рыночной популярности проекта.

Однако, похоже, за кулисами что-то изменилось, и после трудоемкого и дорогостоящего приобретения Activision Blizzard начались сокращения и закрытия студий.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Etteri

В конце останется только CoD.

3
Roayal cat

Кал тоже не вечен. Даже мода на супергероев проходит...

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Real Slim Shady

Глупости, надо было бомбить как раз таки продукты Microsoft, с упоминанием Tango, а принцип - "На безрыбье и рак рыба" мне чуждо.

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Пользователь ВКонтакте

На самом деле издателям на это cpaть с высокой горы. Дело им есть только до денег. Причём вот прямо сейчас, а не в перспективе // Александр Ковалёв

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ComprehensiveWestin

И что это даст? Издатель спохватится, и откроет студию обратно? Плевать они хотели с высокой колокольни. хоть 1000 из 1000 будет положительных отзывов на 10 из 10.

0
Случайный Игрок

дать понять Microsoft, что они лишились очень талантливой студии

Ути-пути. Ну всё, теперь их совесть замучает...)

В этот момент мелкософт:

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Jerrido112

Майки такие - о нет, только не это...))))

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