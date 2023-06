The Last of Us исполнилось 10 лет ©

The Last of Us вышла ровно десять лет тому назад 14 июня 2013 года эксклюзивно для PlayStation 3, и хотя и PlayStation 3не совершила революции в плане геймплея даже в день своего выхода, по сей день игра от студии Naughty Dog возглавляет чарты лучших игр, когда-либо созданных.

История Джоэла и Элли стала настолько известной, что с ней знакомы не только геймеры. В конце концов, чрезвычайно успешный сериал The Last of Us уже некоторое время доступен на стриминговой платформе HBO Max. Хотя его первый сезон не получил таких высоких рейтингов, как уже ставшая культовой первая часть игры, все же стоит отметить, что он был встречен отличными отзывами.

История, происходящая в мире, опустошенном пандемией, движется не только в плане событий или сюжетных поворотов, но прежде всего в плане развития отношений между персонажей, чего раньше не так часто встречалось в видеоиграх. Вот почему историю The Last of Us помнят и спустя годы.

Такая выдающаяся, нестареющая игра не могла слишком долго оставаться эксклюзивом для консолей, которые спустя некоторое время получили несовместимого преемника в виде PlayStation 4. The Last of Us: Remastered, таково полное название ремастеризованной игры, - это не просто порт, а что-то вроде режиссерской версии. Игра поступила в магазины 29 июля 2014 года, чуть больше года спустя после выхода оригинала. Как вы уже догадались, ремастер отличался не только более высоким разрешением текстур или улучшенным освещением, но и возможностью играть со скоростью 60 кадров в секунду, включенным дополнением Left Behind, а также несколькими незначительными деталями, такими как улучшенные выражения лиц и дополнительные эпизоды в катсценах.

Игроки стали требовать продолжения, но пришлось подождать еще немного. Продолжение истории Джоэла и Элли увидело свет 19 июня 2020 года, буквально за несколько месяцев до появления PlayStation 5.

Продолжение истории бренда - это не "тройка" и не спин-офф, а... ремейк первой части, который появился на консолях PlayStation 5 2 сентября 2022 года, а также вышел на ПК 28 марта этого года. Многие геймеры по сей день задаются вопросом, действительно ли был необходим этот ремейк, когда версия Remastered, которой всего несколько лет, все еще выглядит сносно, но аргументы разработчиков явно указывают на желание представить культовую историю новым игрокам в современном издании.

Вопрос в том, что ждет бренд The Last of Us в будущем? Несомненно, игры серии, выпущенные к настоящему времени, образуют одну из самых рейтинговых вселенных в истории. Поэтому кажется, что все, что в будущем получит в своем названии The Last of Us, должно оказаться шедевром - в противном случае речь будет идти о катастрофе. Однако студия Naughty Dog не хочет слишком торопиться с продолжением истории.