В скором времени The Last of Us получит поддержку FSR3

The Last of Us уже поддерживает FSR 2.2 и DLSS 2, которые были добавлены после выпуска игры в марте прошлого года. Теперь, почти год спустя, игра получила поддержку FSR3. AMD подтвердила это в X/Twitter , но подтверждения от Naughty Dog пока не было. Игра фактически не обновлялась с августа, поэтому это обновление станет первым крупным релизом.

Считается, что поддержка FSR3 станет первой официальной интеграцией, которая позволит генерировать кадры в игре, но на этом этапе ничто не мешает разработчику также поддерживать генерацию кадров DLSS.