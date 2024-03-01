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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.7 6 182 оценки

В скором времени The Last of Us получит поддержку FSR3

KAMA33
Новости

The Last of Us уже поддерживает FSR 2.2 и DLSS 2, которые были добавлены после выпуска игры в марте прошлого года. Теперь, почти год спустя, игра получила поддержку FSR3. AMD подтвердила это в X/Twitter , но подтверждения от Naughty Dog пока не было. Игра фактически не обновлялась с августа, поэтому это обновление станет первым крупным релизом.

Считается, что поддержка FSR3 станет первой официальной интеграцией, которая позволит генерировать кадры в игре, но на этом этапе ничто не мешает разработчику также поддерживать генерацию кадров DLSS.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Netro359

Прям какая та чума FSR 3 этого, все кому не лень бросились докручивать его.

Это настолько дешего сделать или это настолько необходимо ?)

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askazanov

И автоматом уберуться все меньшинства?)))

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