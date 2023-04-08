The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 128 оценок

В видео сравнили производительность The Last of Us: Part 1 после последнего крупного патча v1.0.2.0

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butcher69
Новости

The Last of Us: Part 1 не так давно добралась до ПК, но разочаровала многих игроков отвратительным техническим состоянием. Тем не менее разработчики порта оперативно приступили к выпуску обновлений и на данный момент выпущено уже три хотфикса, а вчера было представлено первое крупное обновление v1.0.2.0.

В целом, чуда не произошло, но стало лучше:

  • Этот патч исправляет проблемы с некоторыми анимациями;
  • Снизилась нагрузка на процессор;
  • Время загрузки улучшено на ПК и в Steam Deck;
  • Оптимизировано использование VRAM, но не очень значительно;
  • Производительность заметно не изменилась на Steam Deck или ПК с RTX 30/40 серии;
  • Компиляция шейдеров теперь не вызывает столько проблем при первом запуске игры;
  • После этого обновления, согласно примечанию Naughty Dog, количество сбоев должно было уменьшиться. Однако некоторые пользователи пишут что их стало больше, чем в версии 1.0.1.0;
  • Были исправлены некоторые проблемы с текстурированием и отражениями;
  • Настройки в Low все еще имеют проблемы с текстурами;
  • Некоторые тени все еще имеют проблемы с отображением.

Этот патч улучшает общую стабильность и некоторые визуальные ошибки, но разработчикам еще предстоит пройти путь, чтобы решить все проблемы.

ПК Производительность
39
96
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The Last of Us Part 1 "Обновление 1.0.2.0"
Комментарии: 96
Ваш комментарий
Валентин Добров

Худший релиз в этом году.

50
agula98

Ты подожди, то ли еще будет бесконечность кривизны рук нынешних разработчиков не знает пределов, через пару лет будем вспоминать релиз the last of us как образцовый порт

25
Dansize agula98

Такими темпами, скоро, при таком старте, с положительными оценками в 30%, еще и пошлют куда-нибудь подальше)

0
Razox

Нет, норм релиз. Один из лучших в этом году на уровне дед спайс. По настоящими плохими являются Хогвартс и Форспокен в плане оптимизона и кривости на старте.

-10
Sneaky Pete

Надо приз такой «худший релиз года»

4
flaur74

Согласен полностью ,так обосраться конечно ......

3
caliskan

Разницы и нет. Такой же ужас с фреймтаймом

13
Kartman9

Ага нагрузка на процессор снизилась, игра на самых низких настройках и разрешение тоже. Обновил до 1.0.2.0, всё равно упор идёт на процессор

6
SleepyGamer

На 4-х ядернике даже без потоков - не удивительно. Он и в киберпанке каком-нибудь будет на 100 загружен.

3
flaur74

Так а что ты хотел от 4х ядер ?) Скажи спасибо что оно вообще запустилось (без негатива если что )

2
gpanukyc flaur74

Лол причем здесь ядра, простецкие локации с 10 врагами и меньше, все должно летать. Игры типа ГТА или Вочдогса отлично идут на 4 ядрах, а там открытые миры

3
Venger779

дружище для 1150 сокета есть очень дешевый аналог i7 4770 - xeon e3 1240 v3 , цена 2500р. становится без проблем на любую плату 1150, с картой 1660ti фпс будет в два роза больше , и проц не будет долбится в 100%

2
vdrabadan Venger779

У меня 10 ядер - 20 потоков, карта 6600 FX , летает без проблем, чё вы тут плачите?

1
wianewa

Ответ: никак.

5
veterrock

Что-то судя по видео даже 1% low в половину ниже на этом патче,интересно сколько времени сейчас занимает загрузка шейдеров?

4
flaur74

Еще дольше стала говорят ))

2
ONEEX

Видео не авторское. Почему весь блог авторским считается ? Почему нет ссылок на адекватное разрешение видео на ютуб канал самого автора видео, в частности EIAnalistaDeBits ?

3
Limgrave

потому что бутерброд так сказал

1
Shеpard

Неутешительный вывод: ждём следующий крупный патч или какой-нибудь хотфикс.

2
Edward2777

Прошел на ультрах и забыл. Если раздобудет rx6700xt поиграете без лагов, вылотов, low fps.

1
san9 krest

у меня на такой видяхе с процом i5 10500 фпс проседает на ультрах с 75 до 50. на 1080р. Бесит шо звездец

1
Антон Родоченко

рязань 9 5900х, rх6700xt, озу корсар 32гб, ссд кингстон предатор, полет нормальный, ни одного фриза или лага, на ультрах играю с кайфом

0
SaintsFlot

1660S ФПС после патча не улучшился никак, а проц с 8/16 ядрами всё также долбится в 80-90)

1
DEDGAMER

Ну и чё, на сей раз что-то поменялось или снова баснями "кормят", что все исправили, все отлично.

0
SleepyGamer

У меня на средней игровой системе все нормально сейчас, после патча определенно стало лучше.

1
DEDGAMER SleepyGamer

Нагрузка проц. уменьшилась?

0
SleepyGamer DEDGAMER

Уменьшилась, но не прям значительно. Типа где было 100% - стало 70%

0
Dendyyyyy

Да пусть сами в неё играют

0
fog666666

ну вот . теперь всё идеально.

0
casper1k

Я один разницу не увидел?

0
Pebbles

разница есть. Не в пользу нового патча правда

0
Pebbles

в смысле ещё ухудшили??

0
Magnusss

почему буст на карте не включили можно было еще 10-15 % поддать

-1
Bartalbi Bond

А разве он не автоматически включается, или его надо специальной кнопкой в системнике включать?

0
Magnusss Bartalbi Bond

ну есть базовый буст не большей а есть еще включение в драйвере максимальной производительности чтобы не было энергосбережения а . + афтоберном там можно еще 10-15 % вжать ,вот так это выглядит на статистике . но там тоже надо быть аккуратным зависит от карты и игры слишком задраный буст нарушает стабильность игры и для 3050 наиболее стабильная эта . больше тестил но там в некоторых играх нормально а в других вылеты начинаются

0
Bartalbi Bond Magnusss

То что вы показываете в MSI Afterburner, это не буст, а разгон, в тестах обычно разгон не делают, так как большинство им не занимается!

0
Magnusss Bartalbi Bond

я знаю что разгон . я просто показываю пример . у меня нет скрина драйвера где включение максимального энергопотребления но сь её включением будет прирост небольшей

0
Magnusss Bartalbi Bond

там немного выше частоты гп и больше процент энерго потребления

0
Антониан 23 Советский

А здесь его выложат?

-3
Женя Астраханцев

Полыхание пердаков продолжается))

-4
Bartalbi Bond

И будет продолжатся ещё очень долго, а года через 2-3, когда народ, наконец-то обновит железки, то полыхание прекратится! =))

-3
Rahhna Дмитрий

Если ультра настройки то только 4к... маркетинг не стоит на месте. На FHD c reshade'ом с аmd fidelity резкость как на 2-4к без покупки видяхи за 100500$ и стабильные 60+ fps'иков. очнитесь, вас дурят как простаков. Смысл в 4к если видяхи не тянут кадры для ваших моников у которых 160+ герц.

-5
Lego242242

Ты для начала глянь в реале на 4 к, а потом сравнивай. Конечно, если ты сравниваешь 15 дюймов 1080 и 32 дюйма 2к, наверное по резкости одинаково))))

-1
Bartalbi Bond

С FSR в этой игре картинка гумной, трава начинает мерцать, с DLSS и то лучше, хоть немного и мылится, но не ребит и не мерцает, как с FSR!

0
warp 37

На древней RTX 2080 вообще стоит запускать?

-6
Коля Бандурченко

:D

1
Иван Георгиев

Я с 1660 TI и все хорошо. ;)

0
Mixail199

я на 1080 с 16 гб (FHD) спокойно на преимущественно высоких с 50 fps с редкими просадками до 35. Ребята, ну ничего же страшного в этом нет. Я помню как в 2010 пытался поиграть в AG2 на ноуте - слайд-шоу. Согласен, есть проблемки с оперативой и цп, но можно вкл машабирование на крайний

1
Nvidia VS Amd

Я бы не сказал, что карта древняя. Да, производиительности для сегодняшних новинок в больших разрешениях у неё крайне скудная, даже очень. Но вот для Full hd она пока самое то!

1
vitamin29007

У меня 2080ti, прошел в FHD на ультрах, 40 - 50 фпс в среднем, были просадки до 30, процессор I7-7700K, ему было уже тяжеловато, загрузка на 90 процентов

0
Самогонщик натурал

Как же пердаки у вас горят. Прошел первый же репак, да пару раз тормозила жутко. Там где вроде и тормозить не должна. А вот дополнение всё ни как не начну, В две души заново завис.

-6
Антон Родоченко

минусят видимо недалекие)ыыыыы)тоже прохожу на ультрах,полет отличный)

-2
SoRaS3

Норм.

-7
Tiktotayou124
"Оптимизировано использование VRAM, но не очень значительно;"

?

"Настройки в Low все еще имеют проблемы с текстурами;"

На то они и "Low".

P.s Что за конченые дурачки вообще минусуют? Нахрена эту систему вообще в ПГ засунули? Вместо того чтобы объяснить наконец что эта за "оптимизация использования видеопамяти", которая вообще ни на что не влияет судя по тестам и урезонить вопросы касательно того какие проблемы могут иметь низкие текстуры если они сами по себе то ещё дерьмо, давайте кидаться отрицательными оценками которые вообще ни на что не влияют, а лишь только раздражают.

-7
AleksandrLondon2077

Прошел игру на 1.0.1.0 версии , одна просадка была , и один вылет за всю игру , стабильные 30-40 фпс меня всё устроило. С чего столько шуму то, вам что если игра не выдаёт больше 70 фпс на ультрах в 2к ,значит в игре плохая оптимизация ? Лол снизьте настройки , даже на средних в игре отличный графон .Задолбали ныть долгая компиляция шейдеров аааааааа, что тяжело дождаться 100% загрузки , не дождавшись потом жалуются что игра вылетает и текстурки не прогрузились

-19
InboxM

С того и "ноют" что качество поделки неоправдывает цену. Любая игра, это ПО которое требует тестирования, но тестерам нужно платить. И как ПО, это поделка не соответсвует системным требованиям. А игроки просто доказали, что они не потребители мусора.

7
Женя Астраханцев

Не обращай внимания. Почему то думают что у релиза для ПС5 должны быть такие же требования каки у игр для пс4))

-5
3Dionis

Под 30 фпс играть могут только мазохисты

-1
AleksandrLondon2077 3Dionis

А тебе сколько нужно мин 60 ? Это что онлайн шутер где чем больше фпс тем лучше , тут же 30 фпс с головой , вот если уже меньше , тогда да играть не комфортно

-1
AleksandrLondon2077 Женя Астраханцев

Все почему то сравнивают эту версию с игрой 13 года , но это же порт с 5 ой плойки , вот и требования соответствующие , компы уровня 4ки уже не прокатят

-1