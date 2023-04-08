В видео сравнили производительность The Last of Us: Part 1 после последнего крупного патча v1.0.2.0

The Last of Us: Part 1 не так давно добралась до ПК, но разочаровала многих игроков отвратительным техническим состоянием. Тем не менее разработчики порта оперативно приступили к выпуску обновлений и на данный момент выпущено уже три хотфикса, а вчера было представлено первое крупное обновление v1.0.2.0.
В целом, чуда не произошло, но стало лучше:
- Этот патч исправляет проблемы с некоторыми анимациями;
- Снизилась нагрузка на процессор;
- Время загрузки улучшено на ПК и в Steam Deck;
- Оптимизировано использование VRAM, но не очень значительно;
- Производительность заметно не изменилась на Steam Deck или ПК с RTX 30/40 серии;
- Компиляция шейдеров теперь не вызывает столько проблем при первом запуске игры;
- После этого обновления, согласно примечанию Naughty Dog, количество сбоев должно было уменьшиться. Однако некоторые пользователи пишут что их стало больше, чем в версии 1.0.1.0;
- Были исправлены некоторые проблемы с текстурированием и отражениями;
- Настройки в Low все еще имеют проблемы с текстурами;
- Некоторые тени все еще имеют проблемы с отображением.
Этот патч улучшает общую стабильность и некоторые визуальные ошибки, но разработчикам еще предстоит пройти путь, чтобы решить все проблемы.
Худший релиз в этом году.
Ты подожди, то ли еще будет бесконечность кривизны рук нынешних разработчиков не знает пределов, через пару лет будем вспоминать релиз the last of us как образцовый порт
Такими темпами, скоро, при таком старте, с положительными оценками в 30%, еще и пошлют куда-нибудь подальше)
Нет, норм релиз. Один из лучших в этом году на уровне дед спайс. По настоящими плохими являются Хогвартс и Форспокен в плане оптимизона и кривости на старте.
Надо приз такой «худший релиз года»
Согласен полностью ,так обосраться конечно ......
Разницы и нет. Такой же ужас с фреймтаймом
Ага нагрузка на процессор снизилась, игра на самых низких настройках и разрешение тоже. Обновил до 1.0.2.0, всё равно упор идёт на процессор
На 4-х ядернике даже без потоков - не удивительно. Он и в киберпанке каком-нибудь будет на 100 загружен.
Так а что ты хотел от 4х ядер ?) Скажи спасибо что оно вообще запустилось (без негатива если что )
Лол причем здесь ядра, простецкие локации с 10 врагами и меньше, все должно летать. Игры типа ГТА или Вочдогса отлично идут на 4 ядрах, а там открытые миры
дружище для 1150 сокета есть очень дешевый аналог i7 4770 - xeon e3 1240 v3 , цена 2500р. становится без проблем на любую плату 1150, с картой 1660ti фпс будет в два роза больше , и проц не будет долбится в 100%
У меня 10 ядер - 20 потоков, карта 6600 FX , летает без проблем, чё вы тут плачите?
Ответ: никак.
Что-то судя по видео даже 1% low в половину ниже на этом патче,интересно сколько времени сейчас занимает загрузка шейдеров?
Еще дольше стала говорят ))
Видео не авторское. Почему весь блог авторским считается ? Почему нет ссылок на адекватное разрешение видео на ютуб канал самого автора видео, в частности EIAnalistaDeBits ?
потому что бутерброд так сказал
Неутешительный вывод: ждём следующий крупный патч или какой-нибудь хотфикс.
Прошел на ультрах и забыл. Если раздобудет rx6700xt поиграете без лагов, вылотов, low fps.
у меня на такой видяхе с процом i5 10500 фпс проседает на ультрах с 75 до 50. на 1080р. Бесит шо звездец
рязань 9 5900х, rх6700xt, озу корсар 32гб, ссд кингстон предатор, полет нормальный, ни одного фриза или лага, на ультрах играю с кайфом
1660S ФПС после патча не улучшился никак, а проц с 8/16 ядрами всё также долбится в 80-90)
Ну и чё, на сей раз что-то поменялось или снова баснями "кормят", что все исправили, все отлично.
У меня на средней игровой системе все нормально сейчас, после патча определенно стало лучше.
Нагрузка проц. уменьшилась?
Уменьшилась, но не прям значительно. Типа где было 100% - стало 70%
Да пусть сами в неё играют
ну вот . теперь всё идеально.
Я один разницу не увидел?
разница есть. Не в пользу нового патча правда
в смысле ещё ухудшили??
почему буст на карте не включили можно было еще 10-15 % поддать
А разве он не автоматически включается, или его надо специальной кнопкой в системнике включать?
ну есть базовый буст не большей а есть еще включение в драйвере максимальной производительности чтобы не было энергосбережения а . + афтоберном там можно еще 10-15 % вжать ,вот так это выглядит на статистике . но там тоже надо быть аккуратным зависит от карты и игры слишком задраный буст нарушает стабильность игры и для 3050 наиболее стабильная эта . больше тестил но там в некоторых играх нормально а в других вылеты начинаются
То что вы показываете в MSI Afterburner, это не буст, а разгон, в тестах обычно разгон не делают, так как большинство им не занимается!
я знаю что разгон . я просто показываю пример . у меня нет скрина драйвера где включение максимального энергопотребления но сь её включением будет прирост небольшей
там немного выше частоты гп и больше процент энерго потребления
А здесь его выложат?
Полыхание пердаков продолжается))
И будет продолжатся ещё очень долго, а года через 2-3, когда народ, наконец-то обновит железки, то полыхание прекратится! =))
Если ультра настройки то только 4к... маркетинг не стоит на месте. На FHD c reshade'ом с аmd fidelity резкость как на 2-4к без покупки видяхи за 100500$ и стабильные 60+ fps'иков. очнитесь, вас дурят как простаков. Смысл в 4к если видяхи не тянут кадры для ваших моников у которых 160+ герц.
Ты для начала глянь в реале на 4 к, а потом сравнивай. Конечно, если ты сравниваешь 15 дюймов 1080 и 32 дюйма 2к, наверное по резкости одинаково))))
С FSR в этой игре картинка гумной, трава начинает мерцать, с DLSS и то лучше, хоть немного и мылится, но не ребит и не мерцает, как с FSR!
На древней RTX 2080 вообще стоит запускать?
:D
Я с 1660 TI и все хорошо. ;)
я на 1080 с 16 гб (FHD) спокойно на преимущественно высоких с 50 fps с редкими просадками до 35. Ребята, ну ничего же страшного в этом нет. Я помню как в 2010 пытался поиграть в AG2 на ноуте - слайд-шоу. Согласен, есть проблемки с оперативой и цп, но можно вкл машабирование на крайний
Я бы не сказал, что карта древняя. Да, производиительности для сегодняшних новинок в больших разрешениях у неё крайне скудная, даже очень. Но вот для Full hd она пока самое то!
У меня 2080ti, прошел в FHD на ультрах, 40 - 50 фпс в среднем, были просадки до 30, процессор I7-7700K, ему было уже тяжеловато, загрузка на 90 процентов
Как же пердаки у вас горят. Прошел первый же репак, да пару раз тормозила жутко. Там где вроде и тормозить не должна. А вот дополнение всё ни как не начну, В две души заново завис.
минусят видимо недалекие)ыыыыы)тоже прохожу на ультрах,полет отличный)
Норм.
?
На то они и "Low".
P.s Что за конченые дурачки вообще минусуют? Нахрена эту систему вообще в ПГ засунули? Вместо того чтобы объяснить наконец что эта за "оптимизация использования видеопамяти", которая вообще ни на что не влияет судя по тестам и урезонить вопросы касательно того какие проблемы могут иметь низкие текстуры если они сами по себе то ещё дерьмо, давайте кидаться отрицательными оценками которые вообще ни на что не влияют, а лишь только раздражают.
Прошел игру на 1.0.1.0 версии , одна просадка была , и один вылет за всю игру , стабильные 30-40 фпс меня всё устроило. С чего столько шуму то, вам что если игра не выдаёт больше 70 фпс на ультрах в 2к ,значит в игре плохая оптимизация ? Лол снизьте настройки , даже на средних в игре отличный графон .Задолбали ныть долгая компиляция шейдеров аааааааа, что тяжело дождаться 100% загрузки , не дождавшись потом жалуются что игра вылетает и текстурки не прогрузились
С того и "ноют" что качество поделки неоправдывает цену. Любая игра, это ПО которое требует тестирования, но тестерам нужно платить. И как ПО, это поделка не соответсвует системным требованиям. А игроки просто доказали, что они не потребители мусора.
Не обращай внимания. Почему то думают что у релиза для ПС5 должны быть такие же требования каки у игр для пс4))
Под 30 фпс играть могут только мазохисты
А тебе сколько нужно мин 60 ? Это что онлайн шутер где чем больше фпс тем лучше , тут же 30 фпс с головой , вот если уже меньше , тогда да играть не комфортно
Все почему то сравнивают эту версию с игрой 13 года , но это же порт с 5 ой плойки , вот и требования соответствующие , компы уровня 4ки уже не прокатят