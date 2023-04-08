В видео сравнили производительность The Last of Us: Part 1 после последнего крупного патча v1.0.2.0 ©

The Last of Us: Part 1 не так давно добралась до ПК, но разочаровала многих игроков отвратительным техническим состоянием. Тем не менее разработчики порта оперативно приступили к выпуску обновлений и на данный момент выпущено уже три хотфикса, а вчера было представлено первое крупное обновление v1.0.2.0.

В целом, чуда не произошло, но стало лучше:

Этот патч исправляет проблемы с некоторыми анимациями;

Снизилась нагрузка на процессор;

Время загрузки улучшено на ПК и в Steam Deck;

Оптимизировано использование VRAM, но не очень значительно;

Производительность заметно не изменилась на Steam Deck или ПК с RTX 30/40 серии;

Компиляция шейдеров теперь не вызывает столько проблем при первом запуске игры;

После этого обновления, согласно примечанию Naughty Dog, количество сбоев должно было уменьшиться. Однако некоторые пользователи пишут что их стало больше, чем в версии 1.0.1.0;

Были исправлены некоторые проблемы с текстурированием и отражениями;

Настройки в Low все еще имеют проблемы с текстурами;

Некоторые тени все еще имеют проблемы с отображением.

Этот патч улучшает общую стабильность и некоторые визуальные ошибки, но разработчикам еще предстоит пройти путь, чтобы решить все проблемы.