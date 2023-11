Naughty Dog продолжает работу над мультиплеерным спин-оффом The Last of Us

Компания Naughty Dog - одна из многих студий PlayStation, работающих над созданием игр с живым сервисом для Sony. Студия использует свой популярный игровой проект The Last of Us для создания многопользовательской игры.

Однако разработка сетевого спин-оффа The Last of Us шла далеко не гладко: достоверные источники утверждают, что Naughty Dog заморозила проект после того, как недавно столкнулась с увольнениями. Это вызвало обеспокоенность фанатов, однако геймдиректор сегодня подтвердил, что проект не закрыт.

Ранее сообщалось, что игра была отменена после многочисленных увольнений и отсутствия четкого руководства. Однако этот твит развеял все недоразумения и избавил от сомнений.

Судя по всему, разработчик намерен создать многопользовательскую игру, соответствующую наследию Naughty Dog. Согласно предыдущей информации, игра может включать в себя 40-игровые матчи, что позволяет судить об амбициях команды при создании этой версии.