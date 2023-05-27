The Last of Us: Factions 2023 г.
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Сообщается, что мультиплеерная The Last of Us была раскритикована Bungie

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Procy_on
Новости

Сообщается, что разработчик Destiny компания Bungie на самом деле приложила руку к переоценке мультиплеерной The Last of Us, из-за чего проект задержится. Это следует из статьи Джейсона Шрайера, который утверждает, что Bungie "подняла вопросы" о способности игры сохранять вовлеченность игроков.

Bungie подняла вопрос о способности многопользовательского проекта The Last of Us удерживать игроков в течение длительного периода времени, что привело к переоценке.

Возможно, вы спросите, почему Bungie оказалась замешана в работе Naughty Dog. Когда в январе 2022 года Sony раскрыла свой план по приобретению студии, она сделала это с намерением поручить разработчику курировать свои начинания в области сервисных игр. Вскоре после объявления о покупке Sony выдвинула концепцию "центра передового опыта SIE Live Service Centre of Excellence".

Короче говоря, предполагается, что Bungie была приглашена для предварительного ознакомления с проектом Naughty Dog - и увиденное ее не убедило. В результате теперь все это пересматривается.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Freund Benno

Bungie себя переоценивают, думаю наутидогам виднее над чем они работают.

-6
Dead Morrozzz

Как экспертам по играм-сервисам, банжи все же виднее.

Видать совсем чето невнятное вырисовывается, и игроки надолго не задержатся.

5
DanteMax31
думаю наутидогам виднее над чем они работают

Думаю все таки они себя переоценили, это особенно видно было после выхода Один из нас 2...

-5
Freund Benno Dead Morrozzz

банджи превратили дестени 2 в помойку, о чем ту говорить

1
Freund Benno DanteMax31

Если играть вдумчиво, очень даже колоритный сюжет получается. Как я ненавидел Эбби в начале, и видел ее смятение при встрече с Джоэлем, и как она измениласть под конец.

-2
Dead Morrozzz Freund Benno

Она ею была с самого релиза (говорю как наигравший 1к+часов в первую), но речь не об этом.

Речь о том, что банжи знают и понимают как сервисные игры работают, как удерживать внимание игроков и прочие фишки с вовлеченностью и тд, но похоже что мультиплеер тлоу под их критерии не подходит.

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