Сообщается, что мультиплеерная The Last of Us была раскритикована Bungie ©

Сообщается, что разработчик Destiny компания Bungie на самом деле приложила руку к переоценке мультиплеерной The Last of Us, из-за чего проект задержится. Это следует из статьи Джейсона Шрайера, который утверждает, что Bungie "подняла вопросы" о способности игры сохранять вовлеченность игроков. Bungie подняла вопрос о способности многопользовательского проекта The Last of Us удерживать игроков в течение длительного периода времени, что привело к переоценке. Возможно, вы спросите, почему Bungie оказалась замешана в работе Naughty Dog. Когда в январе 2022 года Sony раскрыла свой план по приобретению студии, она сделала это с намерением поручить разработчику курировать свои начинания в области сервисных игр. Вскоре после объявления о покупке Sony выдвинула концепцию "центра передового опыта SIE Live Service Centre of Excellence".



Короче говоря, предполагается, что Bungie была приглашена для предварительного ознакомления с проектом Naughty Dog - и увиденное ее не убедило. В результате теперь все это пересматривается.