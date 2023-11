The Last Of Us Factions в разработке с 2020 года, но у Naughty Dog до сих пор "нет комментариев" про игру

The Last of Us Factions продолжает оставаться одним из самых странных проектов Sony, находящихся в разработке. Если, конечно, он вообще находится в разработке.

Теперь у Нила Дракманна (Neil Druckmann) из Naughty Dog появился новый комментарий на вопрос об игре, и это... отсутствие каких либо комментариев. В интервью EW они спросили о Factions и потенциальной Last of Us Part III.

Дракман сказал, что у него "нет никаких новостей" о Factions, и вообще никаких комментариев о будущем TLOU, в том числе и этой игры:

Очевидно, что The Last of Us - это мир, который я очень люблю и знаю, что наша студия и фанаты также любят его, но на данный момент у меня нет комментариев по поводу будущего серии, помимо того, что мы сосредоточились на The Last of Us Part II Remastered", и "У нас есть другие проекты в работе в Naughty Dog".

Легко понять, что нечего сказать о The Last of Us Part III, которая не была представлена или анонсирована и может даже не состояться, но отказ от комментариев по поводу Factions после всех сообщений о ее проблемах кажется странным.

Разработка The Last of Us Factions, как сообщается, началась в 2020 году, после запуска TLOU Part II. Огромная часть команды работала над тем, как сделать отдельную многопользовательскую игру для Sony, не ограничиваясь прошлыми многопользовательскими режимами.

Затем, к 2022 году, Дракманн все еще говорил, что это "самая большая работа Naughty Dog", и поделился единственным концепт-артом, который находится в верхней части этого поста и остается единственным превью игры после всех этих лет.

Из компании стали появляться сообщения о том, что дела идут неважно. Сначала консультанты Bungie, приобретенные Sony, проанализировали игру и заявили, что она недостаточно увлекательна. Затем мы услышали, что игра была "заморожена". Совсем недавно Джейсон Шрайер сообщил, что, по крайней мере, несколько разработчиков работают над игрой, но неясно, сколько их и в каком состоянии она находится. Чем больше времени проходит, тем больше кажется, что игра может оказаться денежной ямой, которая так и не увидит свет, а Naughty Dog перейдет к другим проектам.

Это согласуется с недавним отказом Sony от своих амбиций в отношении живых сервисов: ранее она анонсировала двенадцать игр в этом жанре на ближайшие несколько лет, затем сократила их число вдвое до шести, а остальные шесть выйдут в какой-то неопределенный момент в будущем, но, похоже, все они вряд ли выживут. Неясно, к какой группе должна относиться Factions.