"Кто сказал вам, что в сюжете будет Томми?": разработчик The Last of Us: Part 3 ответил на заявление Джеффри Пирса

На днях в сети появилось интервью с Джеффри Пирсом, который играл Томми, брата Джоэла в дилогии The Last of Us. В разговоре с журналистами он предположил, что Naughty Dog еще даже не начала разработку The Last of Us: Part 3 из-за того, что он не получил сценарий. Его слова решил прокомментировать лично один из разработчиков предстоящего экшена, намекнув, что его персонажа просто там не будет.

На известном форуме 4chan в теме обсуждения высказываний Джеффри Пирса появился пользователь, который представился как один из разработчиков Naughty Dog. Он пожелал остаться анонимным и не стал раскрывать своего имени и точной роли в команде, но подчеркнул, что работает в области дизайна уровней для нового The Last of Us и знает некоторые детали сюжета.

По словам разработчика, работа над The Last of Us: Part 3 идет уже несколько лет, но в активную фазу производства проект перешел действительно недавно. В ответ на слова Пирса он добавил, что персонажа Томми просто сейчас не входит в текущую версию сюжета и вряд ли появится, поэтому актеру не стоит ожидать сценария.

А кто вам сказал, что в сюжете будет Томми? Лично я не видел, чтобы этот персонаж участвовал в диалогах или сценах, игра будет сосредоточена на других известных героях".

— добавил анонимный разработчик.

Официальный анонс The Last of Us: Part 3 стоит ожидать не раньше второй половины 2024 года, как утверждали ранее слухи.