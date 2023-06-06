The Last Orgasm 03.06.2023
2 1 оценка

В Steam вышел эротический зомби-шутер The Last Orgasm

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Talendor3
Новости

The Last Orgasm — игра от компании Pirates Of The Digital Sea, разработанная для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как экшен, rpg, выживание и шутер. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как сексуальный контент, нагота, экшен и для взрослых. Игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы не предусмотрены. Главной героине предстоит узнать причину начала эпидемии, и сделать ей это придётся крайне экстравагантным способом.

По сути игра является порно-пародией на такие игры как The Last Of Us и Left4Dead. Стоимость игры в русском сегментена данный момент составляет 246р.

ПК Релизы
60
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
maximus388

Три дня назад еще появилась, но автор, видимо, все это время был увлечен прохождением. Как опухоль с ладоней ушла, так сразу решил поделиться со всеми. Подобная эротическая херобора с каламбурами в стим еженедельно выходит.

54
SOLUS5678

У ребят с юмором всё отлично!!!!!

24
jkneomaster

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂

0
AkiraHitomi

Left4porn

11
Pycckuu_XAKEP

пятый скрин прям мощный))

6
gjxnf82

Да, так и хочется ответить - ты купил то что нужно!

0
Ramonruns

подроче№о

6
oleg21412

Если честно я не понимаю эти порно игры) Зачем?!)))) Я как то пытался поиграть, но хочу сказать что одной рукой у меня мало что получалось. Есть люди которые играют в этом жанре профессионально? Расскажите, как вы это делаете?😄😄😄 Может какие-то гайды есть...?)))

4
hpi

Это как и порно сидишь и дрочиш. Шо тут понимать.

8
jkneomaster

Ну если серьёзно, то проста люди свои фантазии перевели в игру, а ваши деньги себе в кошелёк! Всё логично как минимум их купит не мало людей

1
Саня 21

гвно лучше игры от Renpy играйте бесплатно

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это реклама?

1
tima.serashov

you are dead

1
PashaAFRIKA

Sex Standing купил, только зря сотку потратил. Через полчаса надоедает.

Эта уже на торренте есть. В гугле The Last Orgasm torrent download. Приятной игры.

1
Lamager94

Ахаха, вот коры

0