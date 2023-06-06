В Steam вышел эротический зомби-шутер The Last Orgasm

The Last Orgasm — игра от компании Pirates Of The Digital Sea, разработанная для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как экшен, rpg, выживание и шутер. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как сексуальный контент, нагота, экшен и для взрослых. Игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы не предусмотрены. Главной героине предстоит узнать причину начала эпидемии, и сделать ей это придётся крайне экстравагантным способом.
По сути игра является порно-пародией на такие игры как The Last Of Us и Left4Dead. Стоимость игры в русском сегментена данный момент составляет 246р.
Три дня назад еще появилась, но автор, видимо, все это время был увлечен прохождением. Как опухоль с ладоней ушла, так сразу решил поделиться со всеми. Подобная эротическая херобора с каламбурами в стим еженедельно выходит.
У ребят с юмором всё отлично!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂
Left4porn
пятый скрин прям мощный))
Да, так и хочется ответить - ты купил то что нужно!
подроче№о
Если честно я не понимаю эти порно игры) Зачем?!)))) Я как то пытался поиграть, но хочу сказать что одной рукой у меня мало что получалось. Есть люди которые играют в этом жанре профессионально? Расскажите, как вы это делаете?😄😄😄 Может какие-то гайды есть...?)))
Это как и порно сидишь и дрочиш. Шо тут понимать.
Ну если серьёзно, то проста люди свои фантазии перевели в игру, а ваши деньги себе в кошелёк! Всё логично как минимум их купит не мало людей
гвно лучше игры от Renpy играйте бесплатно
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you are dead
Sex Standing купил, только зря сотку потратил. Через полчаса надоедает.
Эта уже на торренте есть. В гугле The Last Orgasm torrent download. Приятной игры.
Ахаха, вот коры