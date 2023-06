В Steam вышел эротический зомби-шутер The Last Orgasm ©

The Last Orgasm — игра от компании Pirates Of The Digital Sea, разработанная для платформы PC. Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как экшен, rpg, выживание и шутер. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как сексуальный контент, нагота, экшен и для взрослых. Игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы не предусмотрены. Главной героине предстоит узнать причину начала эпидемии, и сделать ей это придётся крайне экстравагантным способом.

По сути игра является порно-пародией на такие игры как The Last Of Us и Left4Dead. Стоимость игры в русском сегментена данный момент составляет 246р.