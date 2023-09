Для ролевой игры The Last Oricru вышло крупное обновление, добавляющее множество новых функций ©

GoldKnights и PLAION объявили сегодня о крупном обновлении новаторской ролевой игры The Last Oricru. Доступная сегодня на консолях и ПК, игра The Last Oricru - Final Cut добавляет множество новых функций и улучшений качества игры, которая доступна в цифровом формате в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Некоторые из интересных новых функций включают в себя:

Более плавное повышение сложности, доступное как начинающим геймерам, так и страстным любителям ролевых игр.

Представлена внутриигровая карта с навигационными точками и целями.

Совершенно новая система подсказок, включая короткие руководства и возможности для геймеров освоить игровую механику.

Две совершенно новые локации для исследования, полные новых головоломок и бонусных наград.

Огромное обновление совместной сетевой игры. Оптимизированный сетевой код обеспечивает более стабильную работу.

Улучшения в бою включают улучшенную систему парирования и управление выносливостью.

Улучшения в боях с боссами на протяжении всей игры с особым упором на двух последних боссов.

Оптимизация Steam Deck для ПК-геймеров, обеспечивающая плавную и стабильную работу для любителей мобильных игр.

Новые цены, обеспечивающие исключительное соотношение цены и качества.

История The Last Oricru - Final Cut разворачивается в загадочном мире Вардении, чужой планете, находящейся на грани тотальной войны. Выводя интерактивное повествование на новый уровень, The Last Oricru - Final Cut представляет собой фэнтезийный мир, сочетающий в себе элементы научной фантастики и средневековья, что обеспечивает захватывающие впечатления, как никто другой. В Вардении геймеры берут на себя роль Сильвера, героя, которому суждено осуществить свою судьбу в эпическом приключении, которым можно наслаждаться как в одиночном режиме, так и в кооперативном режиме по сети или на диване.

The Last Oricru - Final Cut, впервые доступная в конце 2022 года, представляет собой переосмысление игры, дополненное значительными обновлениями и обеспечивающее обновленный игровой процесс, призванный предложить большую глубину, новый контент и существенные изменения игрового процесса на основе отзывов сообщества.