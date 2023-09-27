Для ролевой игры The Last Oricru вышло крупное обновление, добавляющее множество новых функций

Вы оказываетесь в центре продолжающегося конфликта на одной заброшенной планете. В этом мире все технологии были практически забыты, а их остатки воспринимаются как некие магические предметы.

Отправляйтесь в длительное путешествие, где вам предстоит делать важный выбор чуть ли не на каждом шагу, пытаясь понять, кто друг, а кто враг. Ваши решения будут приводить вас к самым разным результатам, влияя на сюжет, персонажей и концовку игры. В The Last Oricru можно играть по-разному — дружить со всеми или быть плохим парнем со всеми вытекающими последствиями.

Всю игру, от начала до конца, можно пройти вместе со своим другом в локальном кооперативе на разделённом экране. При таком прохождении открываются новые возможности, которые вы не встретите в одиночном режиме.