Симулятор газонокосильщика Lawn Mowing Simulator вышел в цифровом и физическом виде для Nintendo Switch

Представьте себе возможность покататься на настоящей газонокосилке марок Toro, SCAG или STIGA по живописным ландшафтам британского городка. Эту мечту поможет осуществить Lawn Mowing Simulator — симулятор газонокосильщика, дающий полное погружение в работу оператора этой немаловажной техники.

Вы окажетесь в уютном британском городке с обилием зелёных насаждений. Вам предстоит подстригать газоны на шумных жилых улицах, в просторных парках старинных замков, в причудливых садах усадеб и коттеджей. Не обойдётся и без выездов за город — там вас ждут обширные луга для верховой езды. Каждое место по-своему уникально и живописно.

Помимо непосредственной стрижки газонов, в игре есть ещё один аспект — возможность построить с нуля собственный газонокосильный бизнес. Вы начнёте с покупки небольшого штаба, затем будете нанимать персонал, инвестировать в рекламу, следить за финансовыми показателями. Чем успешнее ваше дело, тем больше новых газонокосилок сможете приобрести. В итоге вырастет целая сеть филиалов по всему городу.

Попросту говоря, игра позволит вам не только покататься на разных моделях газонокосилок в живописных местах, но и попробовать себя в роли владельца успешного бизнеса по уходу за газонами.