Хоррор Layers of Fear не пользуется особым успехом в Steam, но разработчики были к этому готовы ©

Прошло несколько дней с момента выхода игры Layers of Fear, и мы можем посмотреть, насколько популярна среди игроков последняя часть серии ужасов от студии Bloober Team. К сожалению, анализируя информацию, доступную на платформе Steam, можно сделать вывод, что игра, выпущенная отечественной командой, не снискала благосклонности сообщества.

На момент написания этого поста у Layers of Fear всего 310 отзывов, 74% (262) из которых положительные. Игру критикуют за многочисленные ошибки и визуальные недостатки. По мнению игроков, оригинальная игра 2016 года намного лучше.

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Эта игра должна быть ремейком, но в течение примерно 3 часов игры я столкнулся с многочисленными визуальными глюками, всплывающими окнами и моментами, которые не работали так, как было задумано. [...] Я понимаю использование более точного и "реалистичного" освещения, но оно портит контраст и уровень темноты во многих комнатах, ослабляя атмосферу. Сцены, которые раньше были темными с ограниченной видимостью, теперь кажутся серыми и яркими из-за используемого освещения. Оригинальная игра была потрясающей. История была увлекательной и действительно хорошо написанной. Игра была настолько тревожной, что вы никогда не знали, чего ожидать. Этот ремейк просто ужасен. Извините. Озвучка достойна порицания. Новые диалоги банальны. Я знаю, что говорю резко, и прошу прощения. Однако я чувствую, что оригинал был полностью испорчен. Я не могу рекомендовать эту игру достаточно высоко. Вам просто лучше играть в оригинал 2016 года. На данный момент прошло 1,5 часа, и мне до невозможности скучно. Эта игра - не ужастик, а симулятор ходьбы, или, может быть, это ужастик, если вас пугают шаги на заднем плане или плачущая девушка. Все, что должно вас напугать, настолько бросается в глаза, что видно за милю. Большая часть игрового процесса включает в себя подбор предметов или записок и ожидание, пока рассказчик закончит их читать - потому что если вы нажмете на кнопку, вы не сможете слушать диалог - невероятный выбор. В игре также нет атмосферы. Но как может быть атмосфера, вы даже не можете почувствовать игру, потому что все так скучно и предсказуемо. Если идти вперед в темпе улитки - ваше любимое занятие в жизни, то эта игра для вас.

Популярность хоррор-игры прекрасно отражается количеством активных игроков. С момента выхода LoF в нее играли всего 707 человек на пике популярности. Таким образом, это незавидный результат.

Интересно, что вышеупомянутые результаты, похоже, не подорвали боевой дух Bloober Team. Польская студия явно была готова к такому приему игры.

Прием Layers of Fear соответствует нашим ожиданиям. Как я уже говорил, для нас эта игра - кульминация и завершение эпохи, в которой мы сосредоточились на психологическом хорроре и повествовании через окружение. Первая Layers of Fear разделила мнения критиков - одни считали ее одной из лучших игр в жанре ужасов, другие не могли смириться с отсутствием экспансивного геймплея. Сейчас эта картина повторяется. Поляризация указывает на то, что это одна из разновидностей игр типа "люби или бросай". Таким образом, последняя Layers of Fear завершает этап 2.0 и в то же время начинает новую историю нашей компании", - заявил генеральный директор компании Петр Бабиено.

Напоследок напомним, что Layers of Fear дебютировала 15 июня. Игра вышла на ПК и консолях PS5 и XSX/S.