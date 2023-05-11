Layers of Fear (2023) июнь 2023 г.
5.8 24 оценки

Стали известны системные требования Layers of Fear для ПК

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monk70
Новости

Bloober Team и Anshar Studios раскрыли полные системные требования Layers of Fear для ПК с возможностью воспроизведения 4K при 60 кадрах в секунду с графическим процессором Nvidia RTX 3080Ti. Специальная демонстрация Steam, охватывающая первые несколько минут полной игры, будет доступна в Steam с 15 по 22 мая вместе с официальной прямой трансляцией прохождения от разработчиков.

Минимальные (1080p / 30 кадров в секунду):

  • Качество: низкое (сбалансированное TSR)
  • Процессор: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GTX 1060 3 ГБ / AMD RX 580 4 ГБ
  • Хранилище: HDD/SSD – 20 ГБ
  • ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
  • Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые (1080p / 60 кадров в секунду):

  • Качество: высокое (сбалансированное TSR)
  • Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GTX 1070 8 ГБ
  • Хранилище: SSD — 20 ГБ
  • ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
  • Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые — трассировка лучей (1080p / 60 кадров в секунду):

  • Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GTX 2070 8 ГБ / AMD RX 6800-XT
  • Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ
  • ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
  • Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые — трассировка лучей 4K (2160p / 60 кадров в секунду):

  • Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GTX 3080Ti 12 ГБ
  • Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ
  • ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
  • Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Релиз игры запланирован на июнь 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

ПК
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Оптимизон будет под капотом

3
pump_plus

А что за карты такие GTX2070 и GTX 3080

0
Well-offZin

Бомжи заплачут, но требования для 4к норм!

-2
Артур Котовой

бомжи сидят на 3090, норм люди давно купили 4090 и не парятся сидя на на 60ти ядерных райзенах

0