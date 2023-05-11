Стали известны системные требования Layers of Fear для ПК

Bloober Team и Anshar Studios раскрыли полные системные требования Layers of Fear для ПК с возможностью воспроизведения 4K при 60 кадрах в секунду с графическим процессором Nvidia RTX 3080Ti. Специальная демонстрация Steam, охватывающая первые несколько минут полной игры, будет доступна в Steam с 15 по 22 мая вместе с официальной прямой трансляцией прохождения от разработчиков.
Минимальные (1080p / 30 кадров в секунду):
- Качество: низкое (сбалансированное TSR)
- Процессор: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GTX 1060 3 ГБ / AMD RX 580 4 ГБ
- Хранилище: HDD/SSD – 20 ГБ
- ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
- Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6
Рекомендуемые (1080p / 60 кадров в секунду):
- Качество: высокое (сбалансированное TSR)
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 12 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GTX 1070 8 ГБ
- Хранилище: SSD — 20 ГБ
- ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
- Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6
Рекомендуемые — трассировка лучей (1080p / 60 кадров в секунду):
- Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)
- Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GTX 2070 8 ГБ / AMD RX 6800-XT
- Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ
- ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
- Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6
Рекомендуемые — трассировка лучей 4K (2160p / 60 кадров в секунду):
- Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)
- Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GTX 3080Ti 12 ГБ
- Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ
- ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)
- Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6
Релиз игры запланирован на июнь 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Оптимизон будет под капотом
А что за карты такие GTX2070 и GTX 3080
Бомжи заплачут, но требования для 4к норм!
бомжи сидят на 3090, норм люди давно купили 4090 и не парятся сидя на на 60ти ядерных райзенах