Стали известны системные требования Layers of Fear для ПК ©

Bloober Team и Anshar Studios раскрыли полные системные требования Layers of Fear для ПК с возможностью воспроизведения 4K при 60 кадрах в секунду с графическим процессором Nvidia RTX 3080Ti. Специальная демонстрация Steam, охватывающая первые несколько минут полной игры, будет доступна в Steam с 15 по 22 мая вместе с официальной прямой трансляцией прохождения от разработчиков.

Минимальные (1080p / 30 кадров в секунду):

Качество: низкое (сбалансированное TSR)

Процессор: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1200

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: Nvidia GTX 1060 3 ГБ / AMD RX 580 4 ГБ

Хранилище: HDD/SSD – 20 ГБ

ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)

Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые (1080p / 60 кадров в секунду):

Качество: высокое (сбалансированное TSR)

Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 12 ГБ

Графический процессор: Nvidia GTX 1070 8 ГБ

Хранилище: SSD — 20 ГБ

ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)

Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые — трассировка лучей (1080p / 60 кадров в секунду):

Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: Nvidia GTX 2070 8 ГБ / AMD RX 6800-XT

Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ

ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)

Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Рекомендуемые — трассировка лучей 4K (2160p / 60 кадров в секунду):

Качество: высокое RT (сбалансированное TSR)

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: Nvidia GTX 3080Ti 12 ГБ

Хранилище: SSD M.2 — 20 ГБ

ОС: Windows 10 (сборка 1909.1350)

Другое: DirectX 12 (12_1), Shader Model 6

Релиз игры запланирован на июнь 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.