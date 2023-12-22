Представлен новый геймплей гоночной игры Le Mans Ultimate

После победы в Ле-Мане гиперкар Ferrari 499P теперь дебютирует в Le Mans Ultimate. Это будет первое появление автомобиля в играх! Для любой гоночной команды тестирование жизненно важно, чтобы помочь машине выйти на трассу проверить различные параметры и настройки автомобилей, а также оборудования. Игра Le Mans Ultimate ничем не отличается – в стремлении к реализму и захватывающему опыту для как можно большего числа игроков.
Чтобы достичь высоких стандартов визуальных эффектов, физики и производительности, необходимых для такой модели, Studio 397 в течение нескольких месяцев тесно сотрудничала с Ferrari, работая с командой над проверкой прогресса, регулярно консультируясь с инженерами, а также с киберспортивной командой Ferrari и настоящими гонщики WEC.
Глава Studio 397 — Дом Духан прокомментировал: «Было очень приятно иметь возможность работать с такой невероятной группой людей в Ferrari, которая, конечно же, является одним из самых известных брендов в мире. Наше техническое сотрудничество позволило воспроизвести тонкости реального автомобиля в игре Le Mans Ultimate, которая выйдет 20 февраля 2024 года.
вид сзади вообще не существует?