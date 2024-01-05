Представлен новый тизер второго сезона мультсериала "Аркейн"

Компания Riot Games выпустила новый тизер-трейлер к долгожданному второму сезону "Аркейн", который выйдет на Netflix в ноябре этого года.
В центре внимания мультсериала - отношения между сестрами-соперницами Ви и Джинкс, которые оказываются на противоположных сторонах в конфликте между утопическим городом Пилтовер и угнетаемым подземным городом Заун. В новом трейлере показан человек-оборотень Варвик, а также безумный химик Синджед, создавший Мерцание, наркотик, лежащий в основе сюжета сериала.
В целом, 2024 год обещает стать грандиозным для League of Legends. Мало того, что в ноябре этого года мы получим второй сезон мультсериала, так еще и в плане внутриигровых изменений. Это и волна новых чемпионов, и изменение ранга мастерства, и новый режим игры, и корректировка арены, и анонс праздничных мероприятий в честь 15-летия игры.
О, это круто. Судя по всему, в этом сезоне появятся Варвик (он висит в конце) и Синджед (сидит на стуле, по-крайне мере похож). Возможно и Ургота завезут, хотя он должен появиться прилично позже по лору
P.s. В начале посмотрел тизер, а после прочел описание) Извините. Собственно, в описании о этих персонажах и сказано
Первый сезон, имхо, был просто шикарен, давненько не смотрел действительно столь достойного мультсериала. Очень хочется, чтобы создатели не уронили планку, как это в основном и бывает, и второй сезон получился как минимум не хуже первого. Жду, просто, жду. Ноябрь 2024, что ж, время летит быстро.