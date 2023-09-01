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League of Legends 27.10.2009
7.6 910 оценок

Второй сезон "Аркейн" выйдет в конце 2024 года

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butcher69
Новости

"Аркейн", знаменитый мультсериал по League of Legends, вернется со вторым сезоном в конце следующего года.

На конференции Video V Vision Conference, организованной Tencent, китайской материнской компанией League of Legends, было объявлено о выходе сериала в 4 квартале 2024 года. По предположениям в сообществе игры, релиз, скорее всего, состоится в ноябре, что соответствует выходу первого сезона, а также событию, посвященному 15-летию League of Legends.

Таким образом, с момента выхода первого сезона пройдет три года. Это большой промежуток, но разработчики игры из Riot дали понять, что, несмотря на успех первого сезона, они не будет спешить с выпуском продолжения.

В центре внимания сериала - истории нескольких персонажей League of Legends. Сериал стал настоящим хитом, получив премию Annie Awards и победив во всех девяти номинациях. Он также получил две премии "Эмми" за анимацию и премию The Game Award за лучшую адаптацию.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Concelhaut

Ну, хотя концовка первого сезона открытая, на деле это законченная история. Вообще, я не уверен, что хорошая идея продолжать именно этот сериал, а не рассказывать совершенно другую историю. Например, есть Таргон, есть Демасия с их веткой искателей магов, есть Ноксус, есть ветка с Джином. В общем мир то богат, а фокусирование именно на этой истории двух сестёр может сыграть не самую хорошую услугу.

Но, положа руку на сердце. Это реально лучший мультсериал за последние лет двадцать!

2
Spillik

Какая история закончена? Что всех убило ракетой?

0
Indigo Night

Так не обязательно, что история будет про тех же персонажей. У других персов лора там хватит на сезонов 100 таких же.

0
Sunset_Neko

Тут скорее фокус на Пилтовер/Заун идет, чем Джинкс/Вай. Не обязательно, что второй сезон будет крутиться вокруг сестер. Экко еще не сделал свой хронодевайс, Хеймер с Зиггсом не открыли пиротехнический магазинчик, Варвик еще не терроризирует заунских гангстеров, Виктор только-только вступил на путь эволюции и не сделал Блица. Жанна, Ургот, Эзреаль, Ориана, Мундо и пр. пр., по региону еще можно много снимать.

1
7fps

лол, вчера досмотрел первый сезон. в целом очень понравился.

1
Neradzurri

потрясный мульт

1
Кей Овальд

Ждём, ждём.

0
orion1786

Отлично.

0