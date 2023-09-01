Второй сезон "Аркейн" выйдет в конце 2024 года

"Аркейн", знаменитый мультсериал по League of Legends, вернется со вторым сезоном в конце следующего года.
На конференции Video V Vision Conference, организованной Tencent, китайской материнской компанией League of Legends, было объявлено о выходе сериала в 4 квартале 2024 года. По предположениям в сообществе игры, релиз, скорее всего, состоится в ноябре, что соответствует выходу первого сезона, а также событию, посвященному 15-летию League of Legends.
Таким образом, с момента выхода первого сезона пройдет три года. Это большой промежуток, но разработчики игры из Riot дали понять, что, несмотря на успех первого сезона, они не будет спешить с выпуском продолжения.
В центре внимания сериала - истории нескольких персонажей League of Legends. Сериал стал настоящим хитом, получив премию Annie Awards и победив во всех девяти номинациях. Он также получил две премии "Эмми" за анимацию и премию The Game Award за лучшую адаптацию.
Ну, хотя концовка первого сезона открытая, на деле это законченная история. Вообще, я не уверен, что хорошая идея продолжать именно этот сериал, а не рассказывать совершенно другую историю. Например, есть Таргон, есть Демасия с их веткой искателей магов, есть Ноксус, есть ветка с Джином. В общем мир то богат, а фокусирование именно на этой истории двух сестёр может сыграть не самую хорошую услугу.
Но, положа руку на сердце. Это реально лучший мультсериал за последние лет двадцать!
Какая история закончена? Что всех убило ракетой?
Так не обязательно, что история будет про тех же персонажей. У других персов лора там хватит на сезонов 100 таких же.
Тут скорее фокус на Пилтовер/Заун идет, чем Джинкс/Вай. Не обязательно, что второй сезон будет крутиться вокруг сестер. Экко еще не сделал свой хронодевайс, Хеймер с Зиггсом не открыли пиротехнический магазинчик, Варвик еще не терроризирует заунских гангстеров, Виктор только-только вступил на путь эволюции и не сделал Блица. Жанна, Ургот, Эзреаль, Ориана, Мундо и пр. пр., по региону еще можно много снимать.
лол, вчера досмотрел первый сезон. в целом очень понравился.
потрясный мульт
Ждём, ждём.
Отлично.