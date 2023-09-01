Второй сезон "Аркейн" выйдет в конце 2024 года ©

"Аркейн", знаменитый мультсериал по League of Legends, вернется со вторым сезоном в конце следующего года.

На конференции Video V Vision Conference, организованной Tencent, китайской материнской компанией League of Legends, было объявлено о выходе сериала в 4 квартале 2024 года. По предположениям в сообществе игры, релиз, скорее всего, состоится в ноябре, что соответствует выходу первого сезона, а также событию, посвященному 15-летию League of Legends.

Таким образом, с момента выхода первого сезона пройдет три года. Это большой промежуток, но разработчики игры из Riot дали понять, что, несмотря на успех первого сезона, они не будет спешить с выпуском продолжения.

В центре внимания сериала - истории нескольких персонажей League of Legends. Сериал стал настоящим хитом, получив премию Annie Awards и победив во всех девяти номинациях. Он также получил две премии "Эмми" за анимацию и премию The Game Award за лучшую адаптацию.