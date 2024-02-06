32-битная классическая RPG The Legend of Dragoon получила фанатский порт для ПК с поддержкой 4K и 60 к/с

Команда моддеров работает над неофициальным портом для ПК 32-битной JRPG для PlayStation — The Legend of Dragoon. Эта неофициальная версия для ПК поддерживает собственное разрешение 4K и частоту 60 кадров в секунду, и вы уже можете ее скачать.

The Legend of Dragoon — это игра, в которой использовались предварительно отрендеренные фоны, подобные тем, которые можно найти в 32-битных играх Final Fantasy и Resident Evil. В игре также было сочетание пошаговой механики и команд в реальном времени.

Итак, ее неофициальный порт для ПК называется Project: Severed Chains. Это реверс-инжиниринг порта для ПК и полная реконструкция игрового движка. Так что просто невероятно, чего удалось достичь этой команде.

Этот неофициальный порт для ПК обеспечивает более качественный звук и более точное управление с контроллера. Он также имеет полную поддержку мыши для меню и стремится к тому, чтобы время загрузки было близким к нулю с мгновенным сохранением. Слотов для сохранений будет неограниченное количество.

Вы можете скачать последнюю версию этого проекта с его официального сайта. Обратите внимание, что для ее запуска вам понадобится оригинальное ПЗУ игры.