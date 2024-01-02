Ролевая игра Legend of Grimrock доберётся до Nintendo Switch 15 января

Инди-разработчик Almost Human объявил, что ролевая игра Legend of Grimrock 2012 года выйдет на Nintendo Switch 15 января. Несколько неожиданная версия для Switch изначально была «образовательным побочным проектом» одного из ключевых программистов игры, и в конечном итоге разработчик «создал проект просто потому, что он был приятным».

Порт игры для Nintendo Switch сохраняет оригинальное приключение по подземельям, но при этом представляет обновленный пользовательский интерфейс. Эта версия, оптимизированная для игры с парой Nintendo Switch Joy-Con, идеально подходит для игры на диване или в дороге.

С момента своего создания игра была портирована на Mac, Linux и iOS. Продолжение Legend of Grimrock 2 было выпущено в 2014 году. В общей сложности было продано более 1,5 миллионов копий, и обе игры укрепили свои позиции как современная классика в жанре ролевых игр от первого лица об исследовании подземелий.

Legend of Grimrock, доступная в настоящее время для ПК (Steam).