Представлены новые детали сюжета и боевой системы The Legend of Heroes: Kai no Kiseki

Разработчики The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria раскрыли новые подробности о своей игре, намечая выход проекта к концу 2024 года в Японии и Азии на неуточненных платформах. В игре будут вновь представлены детали о сюжете и боевой системе.

Игроков ожидает новое видение будущего для Земурии, посвященное двадцатилетию этого континента. Одним из ключевых сюжетных линий станет запуск спутников связи с целью заселения космоса человечеством. Игроки смогут посетить различные места, такие как военные базы, храмы и другие локации.

Бои будут базироваться на системе из The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, с возможностью переключения между двумя видами боев и внедрением двух новых элементов — Awakening и B.L.T.Z. Первый временно усилит персонажей, в то время как второй будет полезен в командных сражениях, влияя на атаки следующего героя.

Ответственной за разработку игры The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria является японская студия Nihon Falcom, специализирующаяся на ролевых играх серий Ys, Dragon Slayer, The Legend of Heroes и Trails. Последним выпущенным проектом студии на данный момент стала Ys X: Nordics, релиз которой состоялся в 2023 году.