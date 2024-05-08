Оказывается, в Stellar Blade у Евы полностью смоделирована обнаженная грудь

Корейские разработчики из студии Shift Up удивили многих игроков серьезным отношением к набору дополнительных костюмов в Stellar Blade. Функционально они ничего не меняют для игрового процесса, однако наряды отличаются уникальным дизайном и высокой детализацией. В современных играх это встречается очень редко. Как оказалось, авторы игры проработали над детализацией не только в области костюмов. Тело главной героини, вдохновленное южнокорейской моделью, также имеет элементы, на которые отважится далеко не каждый современный разработчик.
Один из японских геймеров обнаружил весьма интересную деталь в Stellar Blade. Как оказалось, авторы экшена смоделировали полное тело главной героини. С помощью несложной манипуляции с камерой игроку удалось выяснить, что у Евы есть детализированная обнаженная модель груди. Ее можно увидеть, если достаточно близко приблизить камеру, которая проходит через текстуры одежды.
Пользователи в комментариях отметили, что подобная детализация тела в современных играх практически не встречается. Даже учитывая весь арсенал откровенных костюмов в Stellar Blade, разработчики могли бы не тратить время на моделирование груди Евы. Тем не менее они проработали этот момент, и под одеждой у героини есть детализированная модель, а не просто текстура или прозрачная заглушка.
Напомним, ранее другой энтузиаст нашел способ открыть "развратные" версии костюмов из "Новой игры+".
Новость новостей, нам показали прозрачную текстуру сисяндры, УРА ТОВАРИЩИ !!! Всеобщее ликование и продолжительные овации ! Новости которые мы заслужили.
Хороший задел для модов, если она конечно выйдет на ПК.
Конечно выйдет, года через 2, когда уже давно хайп пройдет.
О боже мой полигональные сиськи! Тьфу где же новости про то, что в этой игре эпичный сюжет или отличная боевка? Все только и судачат о жопе, сиськах, и костюмах. На F95 этих игр с сиськами полно, да и на порнолабе тоже.
только вот сюжет посредственный, боевка типичная, остаются только выдающиеся бубсы.
Ну может быть потому что это одна из немногих игр которые не пошли на поводу у повесточек? Ну да, наложили немного цензуры, но люди уже нашли как ее откатить. В общем это одна из самых скандальных игр за последнее время и скандал этот вокруг внешности и обнаженки. Толстые страшилы негодуют на твиче.
Не пошли на поводу у повестки, всё, игра года. Раньше игры были, кругом мыло и пиксели. Иной раз не понятно мужик или баба в игре (образно говоря, конечно), но было пофиг. Игра затягивала сюжетом, повествованием, атмосферой, самой сутью происходящего. А сейчас... Женщина есть, а если у неё большая грудь, то это победа! М-да уж) ну глянул я прохождение, с минуту наверно и чем она отличается от той же финалки? Обычная ср..аная анимэха, как по мне.
А еще раньше были текстовые игры, вот там графонище был прямопропорционален воображению.
Вот это я понимаю победа. Толстые страшилы повержены. Взрослые мужики, студенты, школьники, геймеры со всего мира одолели страшил, которые своим весом, внушением и брутальностью нагибали боссов и целую индустрию. Об этой битве будут слагаться легенды. Каждый воин отдал частичку себя и внес свой вклад в размере 60$.
Ну так есть костюмы, где грудь частично видна. Что удивительного?
Я уже 10 мая буду играть так что на пк куплю тока ради колекции)
Ну ясное дело, эти части видны во многих костюмах, естесственно их смоделируют. Если бы там были соски, это уже вопрос был бы. А так..
Вы издеваетесь надо мной или что?... Я ожидал увидеть как минимум соски хотя бы... А это что за.....
Там даже сосков наверное не делали, это обычное дело когда есть голое тело и на него шкурки накидывают
Вот Horizon 2
На пк стоит брать только ради модов. Думаю они там быстро появятся.
А чего такая реакция на грудь? В скайриме давно есть моды на все это. Люди как будто первый раз сиси увидали под одеждой...
Вот вам, любуйтесь.
АААААААА, ЖЕНЩИНА!!!!
Задели аскетов за живое))
офигеть сказала конешно... в скайриме 😀😀 полно где уже давным давно есть😂
Дедушка просит полную версию.
После релиза на ПК и не такие моды выйдут на игру)
почему все новости про SB это "открыли сиськи, показали развратные костюмы, убрали цензуру".
Где какие то интересные новости про прохождение? про боевую систему ну или еще какие то аспекты игры, которые понравились. ну не может же такого быть, что это единственное, что в игре зашло?
Ты серьезно этим вопросом задаёшься?)))
Про эту игру только одно можно сказать - чем богаты, тем и рады
Без сосков мда.... // Hate All
Эм.... но там ничего нет. Соски даже не прорисованы. А то что показано в видео и так можно увидеть в определенных нарядах. Что за бред.
а с п**дой чо? есть эксперты-гинекологи в треде?
поперёк.
Одно не могу понять. Игра всех "победила". Одолела, нагнула Запад. Сплошной восторг, но вот только даже на ПГ оценка ниже чем у образцовой повесточной(по мнению многих комментаторов на сайте) игры - Horizon: Forbidden West. И подписчиков меньше. Да, Стеллар Блейд еще не вышла на ПК. Но кому это будет нужно через год два?
На пг очень мало держателей консолей, тут в основном любители торрента, так что какую ты хотел оценку). А по факту мне зашло, хотелось бы только больше соулса и меньше слешера, но это лично мне.
Ну каждая вторая новость по игре и восторги, овации. Такая сплоченность и по логике даже пк-юзеры должны уже авансом наградить игру всем, чем угодно. Или вы думаете, что ПГ зритель такой последовательный и маринует свою оценку игре, пока сам лично не опробует??))
Порнокал как и Nier: Automata который едят из за обнаженки. Прохавали тему, что играя на этой струне сьедят даже лажу.
как же тебе важно доказать, что ты любишь членодевок, или того хуже - мужиков
Чел все уже поняли, что ты играешь за другую команду, хватит срать в каждой теме по этой игре.