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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 794 оценки

Оказывается, в Stellar Blade у Евы полностью смоделирована обнаженная грудь

Gutsz
Новости

Корейские разработчики из студии Shift Up удивили многих игроков серьезным отношением к набору дополнительных костюмов в Stellar Blade. Функционально они ничего не меняют для игрового процесса, однако наряды отличаются уникальным дизайном и высокой детализацией. В современных играх это встречается очень редко. Как оказалось, авторы игры проработали над детализацией не только в области костюмов. Тело главной героини, вдохновленное южнокорейской моделью, также имеет элементы, на которые отважится далеко не каждый современный разработчик.

Один из японских геймеров обнаружил весьма интересную деталь в Stellar Blade. Как оказалось, авторы экшена смоделировали полное тело главной героини. С помощью несложной манипуляции с камерой игроку удалось выяснить, что у Евы есть детализированная обнаженная модель груди. Ее можно увидеть, если достаточно близко приблизить камеру, которая проходит через текстуры одежды.

Пользователи в комментариях отметили, что подобная детализация тела в современных играх практически не встречается. Даже учитывая весь арсенал откровенных костюмов в Stellar Blade, разработчики могли бы не тратить время на моделирование груди Евы. Тем не менее они проработали этот момент, и под одеждой у героини есть детализированная модель, а не просто текстура или прозрачная заглушка.

Напомним, ранее другой энтузиаст нашел способ открыть "развратные" версии костюмов из "Новой игры+".

19
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Destroited

Новость новостей, нам показали прозрачную текстуру сисяндры, УРА ТОВАРИЩИ !!! Всеобщее ликование и продолжительные овации ! Новости которые мы заслужили.

24
saa0891

Хороший задел для модов, если она конечно выйдет на ПК.

15
PuaJl4eJl

Конечно выйдет, года через 2, когда уже давно хайп пройдет.

0
Kvizac Haderah

О боже мой полигональные сиськи! Тьфу где же новости про то, что в этой игре эпичный сюжет или отличная боевка? Все только и судачат о жопе, сиськах, и костюмах. На F95 этих игр с сиськами полно, да и на порнолабе тоже.

9
Bambillo132

только вот сюжет посредственный, боевка типичная, остаются только выдающиеся бубсы.

-2
Raphtallia

Ну может быть потому что это одна из немногих игр которые не пошли на поводу у повесточек? Ну да, наложили немного цензуры, но люди уже нашли как ее откатить. В общем это одна из самых скандальных игр за последнее время и скандал этот вокруг внешности и обнаженки. Толстые страшилы негодуют на твиче.

1
Сергей Понащенко Raphtallia

Не пошли на поводу у повестки, всё, игра года. Раньше игры были, кругом мыло и пиксели. Иной раз не понятно мужик или баба в игре (образно говоря, конечно), но было пофиг. Игра затягивала сюжетом, повествованием, атмосферой, самой сутью происходящего. А сейчас... Женщина есть, а если у неё большая грудь, то это победа! М-да уж) ну глянул я прохождение, с минуту наверно и чем она отличается от той же финалки? Обычная ср..аная анимэха, как по мне.

2
SGate Сергей Понащенко

А еще раньше были текстовые игры, вот там графонище был прямопропорционален воображению.

0
2dspace Raphtallia

Вот это я понимаю победа. Толстые страшилы повержены. Взрослые мужики, студенты, школьники, геймеры со всего мира одолели страшил, которые своим весом, внушением и брутальностью нагибали боссов и целую индустрию. Об этой битве будут слагаться легенды. Каждый воин отдал частичку себя и внес свой вклад в размере 60$.

-2
bysaturn

Ну так есть костюмы, где грудь частично видна. Что удивительного?

8
Twitch Stream Moments

Я уже 10 мая буду играть так что на пк куплю тока ради колекции)

2
Mr. Alexander Shark

Ну ясное дело, эти части видны во многих костюмах, естесственно их смоделируют. Если бы там были соски, это уже вопрос был бы. А так..

2
CT3H

Вы издеваетесь надо мной или что?... Я ожидал увидеть как минимум соски хотя бы... А это что за.....

1
UninformedReynold

Там даже сосков наверное не делали, это обычное дело когда есть голое тело и на него шкурки накидывают

1
PartisanPeder

Вот Horizon 2

2
Raphtallia

На пк стоит брать только ради модов. Думаю они там быстро появятся.

Спойлер

А чего такая реакция на грудь? В скайриме давно есть моды на все это. Люди как будто первый раз сиси увидали под одеждой...

Вот вам, любуйтесь.

0
KApRaL_DV

АААААААА, ЖЕНЩИНА!!!!

0
Drakon41k

Задели аскетов за живое))

0
Леший3

офигеть сказала конешно... в скайриме 😀😀 полно где уже давным давно есть😂

0
Макс Макс 007

Дедушка просит полную версию.

0
Павел32ру

После релиза на ПК и не такие моды выйдут на игру)

0
Sergey Yeremin

почему все новости про SB это "открыли сиськи, показали развратные костюмы, убрали цензуру".

Где какие то интересные новости про прохождение? про боевую систему ну или еще какие то аспекты игры, которые понравились. ну не может же такого быть, что это единственное, что в игре зашло?

0
eluxys

Ты серьезно этим вопросом задаёшься?)))
Про эту игру только одно можно сказать - чем богаты, тем и рады

0
Пользователь ВКонтакте

Без сосков мда.... // Hate All

0
GullibleCelia

Эм.... но там ничего нет. Соски даже не прорисованы. А то что показано в видео и так можно увидеть в определенных нарядах. Что за бред.

0
Oscilograf

а с п**дой чо? есть эксперты-гинекологи в треде?

-1
Great-heartedElio

поперёк.

0
2dspace

Одно не могу понять. Игра всех "победила". Одолела, нагнула Запад. Сплошной восторг, но вот только даже на ПГ оценка ниже чем у образцовой повесточной(по мнению многих комментаторов на сайте) игры - Horizon: Forbidden West. И подписчиков меньше. Да, Стеллар Блейд еще не вышла на ПК. Но кому это будет нужно через год два?

-2
MadDarkGuard

На пг очень мало держателей консолей, тут в основном любители торрента, так что какую ты хотел оценку). А по факту мне зашло, хотелось бы только больше соулса и меньше слешера, но это лично мне.

1
2dspace MadDarkGuard

Ну каждая вторая новость по игре и восторги, овации. Такая сплоченность и по логике даже пк-юзеры должны уже авансом наградить игру всем, чем угодно. Или вы думаете, что ПГ зритель такой последовательный и маринует свою оценку игре, пока сам лично не опробует??))

0
ELEX_2

Порнокал как и Nier: Automata который едят из за обнаженки. Прохавали тему, что играя на этой струне сьедят даже лажу.

-2
ckott4

как же тебе важно доказать, что ты любишь членодевок, или того хуже - мужиков

Спойлер
2
FallenWings

Чел все уже поняли, что ты играешь за другую команду, хватит срать в каждой теме по этой игре.

0