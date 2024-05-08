MMORPG ArcheAge 2 и Chrono Odyssey на движке Unreal Engine 5 выйдут в 2025 году

Сегодня в своем финансовом отчете за первый квартал 2024 года южнокорейский издатель Kakao Games сообщил, что обе его ожидаемые экшен- MMORPG на движке Unreal Engine 5- ArcheAge 2 и Chrono Odyssey - выйдут на мировой рынок в следующем году.

На самом деле у Kakao уже есть три ролевых экшена на базе UE5, но третий, под предварительным названием The Swordmaster's Youngest Son, выйдет в 2026 году и не является MMO.

ArcheAge 2 - это, конечно же, продолжение MMORPG 2013 года, созданной Джейком Сонгом из Lineage, который снова стоит у руля новой игры. Анонсированная в конце 2022 года, она первоначально должна была выйти в 2024 году, но в итоге Kakao сообщила, что разработка займет до второй половины года - таким образом, практически намекая на только что подтвержденный запуск в 2025 году. Несколько месяцев назад мы также узнали, что ArcheAge 2 откажется от масштабного PvP и сосредоточится на PvE и режимах "гильдия против гильдии".

Chrono Odyssey была анонсирована еще раньше. Игра была повторно анонсирована около года назад, когда разработчик NPIXEL объявил, что проект перешел на UE5 и будет ориентирован на релиз для ПК и консолей, как и ArcheAge 2. Определяющей особенностью станет время, которое будет играть роль не только в сюжетной линии, но и в бою. Игра была вновь показана на GDC 2024 во время демонстрации Unreal Engine 5 от Epic.

В линейке Kakao Games есть еще несколько достойных внимания игр. Долгожданная MMORPG Odin для ПК и мобильных устройств: Valhalla Rising выйдет в Северной Америке и Европе во второй половине 2024 года; твин-стик шутер Blackout Protocol, который сейчас находится в раннем доступе Steam, должен получить полноценный запуск в этом году, а ролевая тактическая RPG Lost Eidolons: Veil of the Witch также запланирована на 2024 год. В следующем году Kakao также планирует запустить постапокалиптический/научно-фантастический лутер-шутер для ПК и консолей под кодовым названием Project S, созданный в UE5.